Трамп поставил Ирану новый ультиматум и пригрозил бомбами

Если переговоры с Ираном не дадут результата, США могут перейти к более жестким действиям. Речь идет, в частности, о возобновлении бомбардировок.

Об этом на борту самолета Air Force One журналистам заявил президент США Дональд Трамп. Слова главы Белого дома цитирует CNN.

По словам американского президента, продолжение перемирия не гарантировано. Трамп заявил, что может не продлить временное перемирие с Ираном, если страны не достигнут соглашения до 22 апреля. В таком случае он не исключает возобновления боевых действий и введения блокады.

"Возможно, я не продлю его. Тогда у вас будет блокада, и, к сожалению, нам придется снова начать сбрасывать бомбы", – заявил президент США.

Он также сообщил, что второй раунд переговоров между США и Ираном, вероятно, состоится в эти выходные. При этом Трамп ожидает, что окончательное соглашение о прекращении войны могут подписать в ближайшие "день-два".

Заметим, временное перемирие между США и Ираном длится с 8 до 22 апреля. Первый раунд переговоров, который состоялся 11 и 12 апреля, завершился без объявления каких-либо договоренностей.

Напомним, недавно теократический диктаторский режим Ирана заявил о закрытии Ормузского пролива. Также в Тегеране снова обвинили Соединенные Штаты в "нарушении договоренностей".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал, что Дональд Трамп лично присоединился к переговорам с представителями Исламской Республики ради возможной сделки. Беседа сопровождалась жестким давлением со стороны американского президента.

