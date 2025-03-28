Трамп возобновил финансирование программы отслеживания похищений детей в Украине, но ненадолго: что будет дальше

Администрация президента США Дональда Трампа ненадолго возобновила финансирование программы Conflict Observatory по отслеживанию похищения оккупантами детей в Украине. Собранные ею данные в свое время стали основой для ряда уголовных дел, в частности, для ордера Международного уголовного суда на арест диктатора Путина.

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Однако новое решение республиканца временное. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на сообщения американских должностных лиц и их помощников в Конгрессе.

Там напомнили, что предварительное решение администрации Трампа заблокировало передачу собранных доказательств в органы, ведущие расследование, включая МКС. При этом возобновленное финансирование будет действовать только шесть недель, что позволит программе завершить передачу своей базы данных в правоохранительные органы Евросоюза, в частности EUROPOL, для дальнейшего преследования виновных в преступлениях.

Инициативу финансировал Госдепартамент США, а реализовывала Гуманитарная исследовательская лаборатория Йельского университета.

"Отмена этой программы никогда не должна была состояться, но я рад, что Госдепартамент изменил свое мнение. Это показывает, что двухпартийное давление заставило администрацию пересмотреть решение, но этого все еще недостаточно", – заявил конгрессмен Грег Лендзман, возглавлявший призыв к администрации Трампа о возобновлении программы.

Conflict Observatory отслеживала лица и места нахождения тысяч похищенных украинских детей, которые, вероятно, находятся в России или на оккупированных агрессором территориях. Это производилось с помощью спутниковых снимков, биометрических данных и цифровых криминалистических инструментов.

Программа стала одной из тысяч, которые были закрыты по распоряжению чиновника Белого дома Питера Марокко и правительственной структуры DOGE Service, возглавляемой миллиардером Илоном Маской и занимающейся сокращением государственных расходов. Но администрация Трампа приняла решение о выходе США из международной группы, занимающейся расследованием военных преступлений представителей РФ, Беларуси, Северной Кореи и Ирана.

Закрытие Conflict Observatory вызвало возмущение не только среди демократов, но и среди союзников республиканца, в частности, консервативных христианских организаций, призывавших администрацию пересмотреть свое решение.

"Похищение детей затрагивает моральные чувства, и я надеюсь, что это поможет разбудить американское общество по поводу ужасов российского вторжения", – заявил вице-президент Национальной ассоциации евангелистов США Гален Кери.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 марта СМИ отметили, что администрация президента США Дональда Трампа могла приостановить программу отслеживания похищенных украинских детей. Тогда Госдеп США опроверг эту информацию, в то же время подтвердив, что Вашингтон действительно прекратил финансирование этой инициативы.

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