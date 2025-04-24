Траншеи – не аргумент: в Сумской области дронщики-пограничники уничтожили два укрытия оккупантов вместе с пехотой. Видео

На Сумском направлении пограничники из бригады "Стальная граница" показали, что окопы и укрытия – не спасительная крепость. Операторы дронов Vampire нанесли точный удар по позициям врага, уничтожив два укрытия вместе с укрывавшейся там пехотой.

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Соответствующие кадры показала пресс-служба Государственной пограничной службы. Работу выполнял тяжелый ударный дрон, которого россияне прозвали "Баба Яга".

"Враг умеет копать траншеи, но это не аргумент для операторов дронов Vampire бригады ГПСУ "Стальная граница". Уничтожены два укрытия и пехота оккупантов. Сумское направление", – говорится в сообщении.

Дрон Vampire способен поднимать до 20 кг полезной нагрузки и сбрасывать до четырех снарядов одновременно. Днем и ночью он может поражать врага на значительных расстояниях, а также после выполнения миссии беспилотник самостоятельно возвращается в базу. Разработанный украинской компанией SkyFall, дрон Vampire обладает впечатляющими техническими характеристиками : скорость до 40 км/ч с полной нагрузкой или 80 км/ч без него, высота полета до 400 м и дальность до 10 км.

Стоимость этого дрона составляет около $20 тысяч, что делает его невероятно эффективным с точки зрения затрат и результатов. Обычно он может совершить 8-12 полетов, уничтожая до 10 целей, включая технику, которая стоит миллионы долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, Сил обороны уничтожили две пусковые установки российского ЗРК "Бук-М2" средней дальности. Враг использовал эту технику на одном из ключевых направлений фронта на востоке.

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