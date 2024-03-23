Траншеи, огневые сооружения, противотанковые рвы, минные поля и 'зубы дракона': как укрепляются границы с РФ и Беларусью. Фото

В оперативном командовании "Север" показали, как укрепляют границу с РФ и Беларусью на Черниговщине. Система защиты включает в себя траншеи, огневые сооружения, противотанковые рвы, минные поля и "зубы дракона".

В Telegram-канале ОК "Север" 23 марта обнародовали фото работ. "455 километров границы Черниговской области с Россией и Беларусью продолжают укрепляться", – говорится в сообщении.

По словам военных, на пограничных территориях строится комбинированная система обороны, которую образуют траншеи, огневые сооружения, противотанковые рвы, минные поля и "зубы дракона".

Фортификации не только наращиваются, но и совершенствуются существующие, отметили в ОК "Север".

Работы проводятся совместно с гражданскими, контролируются военным командованием и властью.

"Ситуация на севере области остается стабильной. Обстановка – контролируемая. Работаем и защищаем вместе!" – рассказали в командовании.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что на Черниговщине создается система инженерных заграждений и возводятся опорные пункты промежуточных полос обороны. Сооружение фортификаций идет по всем направлениям, откуда потенциально может атаковать враг.

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