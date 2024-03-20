Система инженерных заграждений и опорных пунктов: в Генштабе показали строительство фортификаций на Черниговщине. Фото

Украинские военные показали сооружение оборонных рубежей на Черниговщине. Там создается система инженерных заграждений и возводятся опорные пункты промежуточных полос обороны.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Фото было предоставлено Оперативным командованием "Північ".

Военные отмечают, что сооружение фортификаций продолжается по всем направлениям, откуда потенциально может прийти враг.

"В приграничье Черниговской области, в частности, создается система инженерных заграждений и возводятся опорные пункты промежуточных полос обороны", – рассказали в ОК "Північ".

Отмечается, что военные работают совместно с гражданскими строителями и инженерами.

Напомним, на территории Одесской области также обновляются, укрепляются и создаются новые оборонительные фортификации. К этому процессу в регионе задействовано около 150 человек и 80 единиц техники.

На Сумщине военные также уплотняют укрепление первой, второй и третьей линий. Отмечается, что Силы обороны рассматривают разные сценарии развития событий.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Рустем Умеров проинспектировал ход строительства фортификационных сооружений в Запорожской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!