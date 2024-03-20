Система инженерных заграждений и опорных пунктов: в Генштабе показали строительство фортификаций на Черниговщине. Фото
Украинские военные показали сооружение оборонных рубежей на Черниговщине. Там создается система инженерных заграждений и возводятся опорные пункты промежуточных полос обороны.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Фото было предоставлено Оперативным командованием "Північ".
Военные отмечают, что сооружение фортификаций продолжается по всем направлениям, откуда потенциально может прийти враг.
"В приграничье Черниговской области, в частности, создается система инженерных заграждений и возводятся опорные пункты промежуточных полос обороны", – рассказали в ОК "Північ".
Отмечается, что военные работают совместно с гражданскими строителями и инженерами.
Напомним, на территории Одесской области также обновляются, укрепляются и создаются новые оборонительные фортификации. К этому процессу в регионе задействовано около 150 человек и 80 единиц техники.
На Сумщине военные также уплотняют укрепление первой, второй и третьей линий. Отмечается, что Силы обороны рассматривают разные сценарии развития событий.
Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Рустем Умеров проинспектировал ход строительства фортификационных сооружений в Запорожской области.
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