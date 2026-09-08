Требуется более 70 тыс. военнослужащих: командующий НГУ оценил вероятность наступления армии РФ на Киев

У России пока нет достаточного количества военных для проведения наступательной операции с территории Беларуси или со стороны Черниговской области в направлении Киева. Для такой операции российской группировке потребовалось бы более 70 тысяч военнослужащих.

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Об этом заявил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в интервью на YouTube-канале LB Live. Он отметил, что украинская разведка пока не фиксирует на этом направлении группировки, которая обладала бы необходимыми наступательными возможностями.

России не хватает сил для наступления на Киев

Пивненко пояснил, что для проведения масштабной операции с территории Беларуси в направлении Киева России необходимо было бы собрать достаточно крупную группировку.

"Пока у них нет наступательных возможностей на этом направлении, потому что нет столько людей", — сказал командующий НГУ.

По его словам, для создания буферной зоны шириной 10–20 километров России понадобилось бы более 70 тысяч военнослужащих.

На данный момент украинские военные не видят необходимой группировки вблизи северного направления.

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"Мы этого не видим, разведка этого не видит", — подчеркнул Пивненко.

В то же время он не исключил, что наступление в направлении Киева может оставаться одним из планов противника при благоприятном для России развитии ситуации.

Основная цель врага – Славянск, Краматорск и Константиновка

Командующий НГУ отметил, что в настоящее время основной задачей врага, о чем неоднократно заявляла российская сторона, является продвижение в Донецкой области и попытка "решить вопрос" со Славянском, Краматорском и Константиновке.

Параллельно Россия пытается заставить Украину рассеивать свои силы на большой протяженности фронта. Пивненко назвал это попыткой "держать наши войска на растяжке" — не позволять сосредоточить их в мощной группировке и заставлять удерживать позиции, в частности в Харьковской и Черниговской областях.

"Для нас это не очень хорошая ситуация, потому что у нас не так много войск", — пояснил он.

По словам Пивненко, соотношение численности личного состава приобретает особое значение в условиях фронта длиной около 1300 километров. Именно поэтому Россия может пытаться создавать дополнительные направления напряжения, даже не имея пока достаточных сил для масштабного наступления на Киев.

Как сообщал OBOZ.UA, Москва стремится использовать белорусскую территорию и военные ресурсы для расширения географии боевых действий против Украины. На территории Беларуси фиксируется размещение российских подразделений, на вооружении которых находится "Орешник". Впрочем, по данным украинской разведки, на сегодняшний день признаков подготовки Беларуси к вступлению в войну против Украины нет.

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