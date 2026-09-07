Россия разместила в Беларуси подразделения, вооруженные "Орешником": в ГУР ответили, есть ли признаки подготовки Минска к вступлению в войну

Москва стремится использовать белорусскую территорию и военные ресурсы для расширения географии боевых действий против Украины. На территории Беларуси фиксируется размещение российских подразделений, на вооружении которых находится "Орешник".

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Впрочем, на сегодняшний день признаков подготовки Беларуси к вступлению в войну против Украины нет. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко.

Что известно

По словам Олега Иващенко, ГУР отслеживает попытки России втянуть Беларусь в войну против Украины. На данный момент известно, что Россия стремится использовать территорию Беларуси для войны против Украины.

"Мы следим за попытками руководства России напрямую втянуть Беларусь в войну против Украины. Нам известно, что Москва стремится использовать белорусскую территорию и военные ресурсы для расширения географии боевых действий против Украины", – отметил он.

Однако на сегодняшний день признаков подготовки Беларуси к вступлению в войну против Украины нет, а уровень военной угрозы для нашего государства со стороны Беларуси оценивается как низкий, заверил глава ГУР.

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Россияне разместили в Беларуси подразделения, вооруженные "Орешником"

Олег Иващенко отметил, что в настоящее время россияне разместили на территории Беларуси подразделения 101-й ракетной бригады ВС РФ, на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник". Также беспокойство вызывает предоставление Беларуси разрешения на размещение ретрансляторов радиосигналов, управляющих "Шахедами".

"Нас беспокоит предоставление Беларуси разрешения на размещение на своей территории ретрансляторов радиосигналов, которые наводят российские ударные БПЛА типа Shahed на украинские гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Также отмечаем размещение на территории Беларуси подразделений 101-й ракетной бригады ВС РФ, на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник", – отметил глава ГУР.

Однако если Беларусь такого разрешения не давала, это свидетельствует, по словам Иващенко, о том, что Минск уже не контролирует деятельность России на своей территории.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в конце августа 2026 года на Белорусской железной дороге возник дефицит исправных пустых вагонов-платформ, доступных для погрузки. Это связано с увеличением объемов военных перевозок, а подобная ситуация в последний раз фиксировалась в конце 2021 года.

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