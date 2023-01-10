Тренировки украинцев с комплексами ПВО Patriot начнутся на следующей неделе – CNN

Украинские военные начнут обучение работе с ЗРК Patriot в Соединенных Штатах уже на следующей неделе. Подготовка наших бойцов займет несколько месяцев.

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Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, знакомых с ситуацией. Учебная программа будет проходить в Форт-Силле в Оклахоме, где США проводят собственные тренировки по эксплуатации и обслуживанию передовой системы ПВО.

По информации телеканала, Форт-Силл является одним из четырех мест базовой подготовки армии США и домом для полевой артиллерийской школы службы, обучающей военнослужащих уже больше века.

Ожидается, что подготовка украинцев по сложной системе будет продолжаться несколько месяцев. Об этом сказала заместитель помощника министра обороны США Лаура Купер в пятницу, 6 января. При этом она не уточнила сроки завершения тренировок.

"Я не смогу назвать вам конкретный срок завершения учебы", - сказала Купер.

Пресссекретарь Пентагона Пэт Райдер 5 января подтвердил, что США рассматривают возможность обучения ВСУ работе с Patriot в Штатах и других странах.

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