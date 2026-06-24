Три фактора: эксперты объяснили, что нужно Украине для создания собственной баллистики

Украине для создания собственного баллистического оружия необходимы долгосрочная государственная стратегия, финансирование и привлечение частного сектора оборонной промышленности. И в целом создание баллистической программы должно быть государственной политикой на 10–20 лет, а не краткосрочным проектом.

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Об этом говорится в материале СМИ. В настоящее время единой стратегии развития ОПК нет, существуют отдельные оборонные компании, которые в условиях жесткой конкуренции пытаются самостоятельно создавать продукцию, необходимую военным.

Что известно

"В промышленности всё вращается вокруг трёх столпов: деньги, люди и "железо". Деньги нужны для того, чтобы закупать оборудование, платить людям, а также готовить и обучать их", – подчеркнул главный редактор военно-аналитического портала Defense Express Олег Катков.

После этого, отметил он, возникают другие нюансы – как именно использовать эти средства.

По его словам, государственные предприятия чаще получают прямое финансирование на разработку оружия. Частные компании чаще всего создают продукт за собственные средства, и государственные закупки происходят уже после того, как оружие доказало свою эффективность на поле боя.

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По мнению директора по развитию оборонного предприятия, офицера Воздушных сил в резерве Анатолия Храпчинского, частным производителям существенно помогло бы создание профильного государственного агентства, которое стало бы главным архитектором заказов.

Так работают, например, американская DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США) и европейская EDA (Европейское оборонное агентство). Они не производят оружие самостоятельно, а ищут идеи, финансируют их воплощение частными компаниями и гарантируют закупку успешных образцов для вооруженных сил.

Это должна быть долгосрочная политика

Создание баллистической программы должно быть государственной политикой на 10–20 лет, а не краткосрочным проектом.

"Когда у нас будет принята на законодательном уровне, условно говоря, государственная программа, предусматривающая, что через 20 лет мы развернемся и станем на 70% независимым производителем в оборонной отрасли, тогда, соответственно, это будет работать", – подчеркнул Храпчинский.

Он отметил, что пока единой стратегии развития ОПК все еще нет. Между тем есть отдельные оборонные компании, которые в условиях жесткой конкуренции активно пытаются выжить или самостоятельно создать продукцию, необходимую военным прямо сейчас.

"Украине нужен системный, стратегический эффект, который позволит сформировать качественный внутренний рынок и четко разграничить: какие технологии мы развиваем собственными силами, а что закупаем у партнеров", – говорится в материале.

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