Три года полномасштабной войны: прогнозы провалились, Украина выстояла. Вопрос – что дальше

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года и его фактического провала с первых же дней возникало множество прогнозов, как будет развиваться эта война, как быстро она закончится и с каким результатом. Но ни один из "окончательных" прогнозов не оправдался. А все потому, что нынешняя война, помимо высочайшей динамики, отличается еще и непредсказуемостью.

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И все же спустя три года можно не только подвести некоторые итоги, но и наметить основные контуры того, как война будет продолжаться и благодаря чему может завершиться.

Для того чтобы понимать, на каком этапе мы сейчас находимся и чего можно ожидать в ближайшем будущем, следует вспомнить не такой уж и далекий 2022 год и проследить хронологию событий – с чего все начиналось.

Начало большой войны

Российские оккупационные войска приступили к реализации вторжения в Украину силами, которые, по разным данным, составляли от 180 до 200 тысяч человек. Это соответствовало 140 батальонным тактическим группам в полной комплектации.

Буквально за неделю до полномасштабного вторжения я в одном из своих интервью со всей ответственностью заявлял, что Россия в ближайшее время не предпримет вторжения, поскольку у границ с Украиной накоплено недостаточно сил для такой операции. По моим оценкам, достаточно сил и средств российская армия смогла бы сконцентрировать в мае – начале июня и именно этот период должен был стать наиболее опасным.

По срокам я оказался неправ, поскольку Россия начала полномасштабное вторжение 24 февраля 2022 года, но мой довод о неготовности российской армии воевать против Украины теми силами, которые она сконцентрировала на тот момент, полностью подтвердился. Даже с учетом мобилизации незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР", которые оценивались в пределах 100 тысяч, потенциала РОВ критически не хватало для реализации их плана – захвата территорий от Харькова до Одессы и контроль столицы – Киева.

И такие ошибки, заключающиеся в первую очередь в переоценке своих возможностей и недооценке украинских, российское командование не единожды совершало с 2022 года.

РОВ начали вторжение, охватив одновременно восемь направлений, каждое из которых виделось командованию той или иной группы войск ключевым и перспективным. Но в итоге ни одно из них не принесло того результата, к которому оккупанты изначально стремились.

Киевское направление: используя территории Беларуси и России, продвигаясь через Сумскую и Черниговскую области, особенно непростую болотистую местность Припяти, оккупанты смогли достигнуть столицы Украины, но уже на этом этапе исчерпали потенциал и резервы.

Восхваляемое российскими пропагандистами десантирование в Гостомеле и вправду было одним из немногих успешных (а точнее, одним из двух успешных среди более чем трех десятков провальных), но позже превратилось для российской десантуры в мясорубку.

На первый взгляд, наибольших успехов РОВ достигли на юге, захватив часть Запорожской и Херсонской областей с последующим взятием под контроль единственного за весь период войны областного центра – Херсона. Но такую площадь удерживать под контролем и проводить наступление в какой-то момент оказалось не под силу имеющемуся у РОВ контингенту, и южная наступательная операция была свернута. А потом оккупанты и вовсе бежали из Херсона и с правого берега, закрепившись за природным барьером – Днепром.

Мариуполь же, ставший символом сопротивления Украины в 2022 году, сковал серьезную ударную группировку и не дал возможности развить более стремительное наступление российских оккупационных войск в Донецкой области, что помогло Силам обороны Украины выиграть время.

Аналогично полным провалом завершилось наступление российских оккупантов на Николаев и планы по взятию Одессы, хотя для выполнения этой задачи Черноморский флот РФ был усилен большими десантными кораблями (БДК).

Оказавшиеся бессильными высаживать десант из-за минирования морских рубежей и угрозы противокорабельных комплексов "Нептун", не уничтоженных в первые дни полномасштабного вторжения, РОВ вынуждены были быстро отказаться от этой затеи, а также от планов превращения острова Змеиный в черноморский бастион.

Итогом первого года полномасштабного вторжения России в Украину стали: явный провал планов Кремля по быстрой войне, первые масштабные потери РОВ и бегство с севера Украины оккупационных войск, затем из Харьковской области и правобережной Херсонщины. Российские войска не могли удерживать захваченные территории, и многие слишком оптимистично представляли будущее развитие событий. В свою очередь Россия готовилась к позиционной войне и, проведя переоценку своих возможностей, сделала ставку на количественный и затяжной фактор.

Позиционность, тупик, стагнация 2023-2024

В сентябре 2022 года российское руководство впервые за весь постсоветский период провело то, что официально было названо "частичной" мобилизацией, тем самым пополнив в максимально сжатые сроки свои войска 300 тысячами человек. Ранее ЧВК "Вагнер" получила безграничный доступ к вербовке в российских колониях, и к январю 2023 года эта структура представляла собой по численности полноценную общевойсковую армию – более 50 тысяч человек.

В этот же период в армию РФ начали завлекать россиян путем увеличения разовых выплат, которые в ряде регионов к концу 2022 года стали превышать 500 тысяч рублей.

В Украине ничего из вышеозвученного на протяжении 2022 года не применялось, а над рядом российских инициатив даже насмехались. Вербуют зэков? Давайте снимем смешную сценку по этому поводу для очередного юмористического шоу. Выплачивают по 500 тысяч рублей за подписание контракта? Давайте посмеемся над тем, что русские идут убивать за деньги, а не за какие-то там идеалы. Закон о мобилизации? Нет у нас на него времени, другие заботы актуальнее!

В итоге к 2023 году у РОВ появился количественный ресурс, который помог выждать время, перейдя к позиционной войне, зарыться в землю и в обороне пересидеть тот год.

Подготовка к позиционности, приверженность стратегии накопления ресурса с целью численного превосходства привели РОВ к тому, что им, несмотря на резкий рост потерь, удалось сдержать контрнаступление Сил обороны Украины в 2023 году в Запорожской области, сведя его спустя три месяца к тупику, а затем и перехватить инициативу.

Откровенно говоря, на рубеже 2022–2023 годов была утрачена возможность нанесения удара по РОВ, когда они все еще были наиболее ослаблены. Но, как мы уже видели, контрнаступление СОУ в 2023 году началось в тот момент, когда российские оккупационные войска имели максимальную возможность подготовиться к удару. Потраченное впустую время привело к посредственным результатам контрнаступления.

Также негативную роль сыграло рассредоточение сил СОУ, и вместо удара в одном направлении было избрано несколько, между собой не взаимосвязанных, но к тому моменту одинаково неплохо подготовленных врагом для обороны.

Ореховское, Времевское направления и южный фас Бахмута в итоге стали местами чрезмерной траты ресурсов и тупиковой ситуации, о чем в своем материале для The Economist написал Валерий Залужный – обращая внимание на то, как Украине победить в современной позиционной войне. Правда, забыв уточнить, благодаря каким действиям, а точнее бездействию, РОВ было позволено накопить людской ресурс и подготовиться к позиционной войне.

Фронт на некоторое время замер, но это было затишье перед бурей. Спусковым крючком для РОВ стал процесс блокирования помощи Украине в Конгрессе США трампистским крылом Республиканской партии.

В октябре 2023 года российские оккупанты перешли в наступление на Авдеевском направлении, сконцентрировав там одну из самых многочисленных ударных групп с учетом протяжности активного фронта, а со временем активизировались практически на всех участках линии боестолкновений.

Российские войска начали большое наступление на множестве направлений, чувствуя превосходство над украинской стороной. Но точно так же, как и летом 2023 года, Силы обороны Украины недооценили врага, оказались вовлечены в мясорубку, ставшую самой кровавой за всю историю российской армии и даже более того – за весь период существования армии СССР после Второй мировой войны.

Начавшееся в октябре 2023 года большое наступление РОВ продолжалось весь 2024-й. Российские оккупационные войска захватили примерно 3325 км² украинской территории. В свою очередь потери оккупационных войск составили:

– личный состав – 430 790 человек;

– танки – 3689 единиц;

– ББМ – 8956 ед.;

– ствольная артиллерия – 13 050 ед.;

– РСЗО – 310 ед.;

– ПВО – 407 ед.;

– автотранспорт – 21 345 ед.;

– спецтехника – 2396 ед.

В 2023 году СОУ начали контрнаступление, которое в соотношении потерь противника хоть и можно назвать частично успешным (поскольку РОВ даже в обороне несли намного большие потери, чем наступающие украинские войска), но которое при явных проблемах все же было свернуто. Российские же войска, невзирая на ежемесячно растущие потери и проблемы с прорывом украинских линий обороны, не останавливались ни разу. Результатом чего и стали просто катастрофические для РОВ цифры потерь за 2024 год при ничтожном захвате территорий – всего 3325 км², что в 20 раз меньше чем в 2022 году.

В конце 2023 года украинским командованием, с учетом адекватного и всестороннего анализа потенциала врага, была выбрана оборонная стратегия, целью которой было истощение противника. Без иллюзий относительно контрнаступления в 2024 году – оборона на всех направлениях с целью повышения потерь противника до максимально возможных.

И на сегодняшний день мы можем видеть, что чрезмерные потери привели РОВ на ряде направлений к стагнации. Линия боестолкновений в Запорожской области замерла. Северское направление в анабиозе. Север Харьковской области Липцы – Волчанск – полнейшая стагнация. Активными были лишь несколько направлений, причем отчетливо просматривается к концу 2024 года волнообразность штурмовых действий РОВ, что подчеркивает планомерное истощение потенциала.

Таким образом, российское эпическое наступление перешло в состояние стагнации, не справившись уже с украинской позиционностью.

Буря-2025

К завершению третьего года полномасштабной войны мы подошли в условиях частичной внешнеполитической неопределенности, в первую очередь связанной с нашим главным партнёром – США. Этим пытается воспользоваться Россия, катализируя события в зоне боевых действий и на геополитической арене. Цель – посеять панику, депрессивность, неверие, пораженчество для давления на Украину и принуждению ее к невыгодному, фатальному "миру".

Россия сегодня также истощена, как осенью 2022 года, и ей критически нужна пауза, передышка для накопления ресурса и подготовки к новому рывку через год-полтора.

Сейчас буквально один в один повторяется ситуация конца 2022 года, когда накопление людского ресурса для удержания имеющихся захваченных территорий жизненно важно для РФ, поэтому она и форсирует события с переговорными процессами, дабы получить желаемую передышку как можно скорее.

В свою очередь при кажущихся не лучших позициях Украина по завершении третьего года полномасштабной войны смогла достигнуть ряда преимуществ в войне с Россией – от сохранения контроля над большей частью своей территории, торможения и истощения РОВ до открытия Курской площадки боевых действий.

Параллельно мы выходим на системность нанесения болезненных ударов по территории России ударными дронами, что также оказывает прессинг на российскую экономику, особенно в вопросах экспорта нефтепродукции.

Прогнозы относительно того, что Украина может остаться в 2025 году без помощи США, создают дополнительную паническую волну, хотя наша страна уже оставалась без американской помощи в 2023-2024 годах – на протяжении полугода. Разницав том, что тогда Россия наступала, потому что могла себе это позволить, а сейчас наступает потому, что должна – ей нужна только передышка.

В контексте выстраивающихся к четвертому году войны диспозиций и перспектив можно с уверенностью говорить о том, что продолжение активных боевых действий истощит Россию еще больше и первое полугодие 2025 года может оказаться для нее фатальным Рубиконом.

Для Украины помощь США будет играть роль только в формате приближения возможности перехода к более активным наступательным действиям на фронте, то есть к контрнаступлению. Будет помощь – это произойдет раньше, не будет – позже, но произойдет.

Достижением Украины за три года полномасштабной войны стало как сохранение государственности, так и фактическое обнуление потенциала российской армии. Задачей четвертого года, с учетом анализа достижений и ошибок предыдущего периода, вполне может стать начало разгрома оккупанта.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".