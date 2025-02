Три года вызовов и несокрушимости: как украинские бизнесы адаптировались и стали частью победы

24 февраля Украина отмечает годовщину начала полномасштабной войны – события, которое навсегда изменило жизнь каждого. За эти три года бизнес, как и вся страна, прошел немало испытаний, но не сломался. Компании находили новые пути развития, поддерживали экономику и становились важным тылом для военных и гражданских.

Как бизнес выстоял, переформатировался и сумел поддержать экономику страны – читайте в нашем спецпроекте.

"БаДМ" на передовой: итоги 2024 года сквозь призму фронтовых историй

С начала полномасштабной войны фармдистрибьютор "БаДМ" активно поддерживает ВСУ. За 2024 год компания передала благотворительную помощь для военных нужд на сумму более 80 млн гривен.

Компания "БаДМ" инициировала благотворительный проект "Фармсила" в 2023 году. С целью объединить ведущие сети аптек, фармпроизводителей и дистрибьюторов для оказания совместной поддержки ВСУ.

За 2024 год передано на передовую более 2000 FPV-дронов и квадрокоптеров, 60 мощных автомобилей и автобусов, более 850 технических средств: РЭБ, оптические прицелы, видеошлемы, командный пункт и другое оборудование. Лекарственные средства для важнейших нужд постоянно идут в горячие точки фронта.

Истории бойцов лучше цифр свидетельствуют о важности поддержки "БаДМ".

FPV-дроны изменяют ход войны: рассказ военного Ивана

"Во время наступления на Запорожском направлении мы оказались в ловушке – враг заблокировал пулеметным огнем. Мы запустили дроны-камикадзе, уничтожили позиции противника, спасли побратимов и взяли стратегически важную посадку. 116-я ОМБр регулярно получает от "БаДМ" FPV-дроны, гексакоптеры и автомобили", – рассказывает командир взвода Иван.

Ярослав из морской пехоты: автомобили и лодки спасают жизнь

Ярослав с позывным "Историк" вступил в ВСУ, чтобы не стыдно было смотреть в глаза своим ученикам.

"Под Курахово наши ребята попали под атаку FPV-дронов. Пикап стоял в нескольких метрах. Они успели на бешеной скорости уйти из-под удара и выжили. А на моторных лодках мы эвакуировали раненых с левого берега Херсона. Этот транспорт для 37-й ОБрМП передала компания "БаДМ".

Как РЭБ защищает от дронов: история воина "Ярого"

Боец с позывным "Ярый" батальона "Скифские грифоны": "Враг обнаружил нашу позицию на Запорожском направлении. Эвакуация была срочной, была важна каждая секунда. Мы применили РЭБ, и три дрона сразу потеряли управление. Всех бойцов нашего взвода удалось спасти".

Боец "Карбид" о Mavic: минуты, изменившие все

"На Покровском направлении "Мавик" обнаружил ожидавших нас в ловушке оккупантов – с пулеметами и минами. Мы мгновенно сменили маршрут и передали координаты артиллерии. Через несколько минут врага накрыли прицельным огнем", – отмечает военный "Карбид" из 35-й ОБрМП.

И.о. генерального директора ООО "БаДМ" Дмитрий Бабенко отмечает: "Помощь ВСУ – это не просто цифры или обязательства. Это истории героев, ежедневно приближающих нашу Победу. Компания "БаДМ" безгранично благодарна невероятным воинам ВСУ, борющимся за право украинцев жить в родной стране".

Фокстрот: бизнес, инвестирующий в развитие и поддержку страны

Три года полномасштабной войны стали знаковым периодом в тридцатилетней истории компании "Фокстрот". Один из крупнейших ритейлеров бытовой техники и электроники продемонстрировал чрезвычайную стойкость, готовность к трансформациям и непосредственное участие в укреплении обороноспособности Украины.

За это время компания уплатила 1,9 млрд грн налогов, подтверждая ответственность перед государством. В то же время "Фокстрот" продолжает открывать новые магазины и модернизировать существующие, уделяя особое внимание безбарьерности и доступности. Сейчас сеть насчитывает 124 торговых объекта, а также интернет-магазин и мобильное приложение. Кроме того, бренд активно расширяет свое присутствие в цифровом пространстве, сотрудничая с маркетплейсами Kasta и Market by mono.

С 24 февраля 2022 года "Фокстрот" задался целью системно поддерживать Вооруженные силы Украины. За три года войны компания направила на помощь военным 43,5 млн грн, в том числе передавая им необходимую бытовую и электронную технику.

Волонтерский штаб ритейлера "Помощь нашим" обработал 1435 официальных запросов от военных и организовал передачу 8882 единиц техники. Особое внимание уделяется так называемой #ротаФокстрота – защитникам, ранее работавшим в сети, а также силам ПВО всех родов войск. Среди ключевых инициатив компании:

"Птички возмездия" – благотворительная акция в память о погибшем коллеге Олеге Марковиче, которая позволила закупить 103 FPV-дрона для аэроразведки, основанной Олегом, и других подразделений ВСУ на сумму 1,5 млн грн;

– благотворительная акция в память о погибшем коллеге Олеге Марковиче, которая позволила закупить 103 FPV-дрона для аэроразведки, основанной Олегом, и других подразделений ВСУ на сумму 1,5 млн грн; "Гривню бросай – военного обучай" – совместный проект с ОО "Аэроразведка", направленный на обучение военных пользованию IT-инструментами. В рамках инициативы было собрано более 685 000 грн, что позволило создать 3 учебные группы для 2000 военных;

– совместный проект с ОО "Аэроразведка", направленный на обучение военных пользованию IT-инструментами. В рамках инициативы было собрано более 685 000 грн, что позволило создать 3 учебные группы для 2000 военных; "Безбарьерный Фокстрот" – программа, начатая в 2023 году, направленная на создание равных возможностей для всех клиентов.

NOVUS: поддержка Украины через социальные инициативы в самые сложные времена

Компания NOVUS играет ключевую роль в поддержке общества и экономики, выбирая путь ответственности и реальной помощи. Социальные инициативы сети поддерживают тысячи украинцев и дарят веру в лучшее даже в самые тяжелые времена.

Фонд продовольственной помощи Food for Ukraine, основанный бенефициаром NOVUS Раймондасом Туменасом, уже три года помогает украинцам, оказавшимся в затруднительном положении. От старта инициативы и по сей день 121 млн грн был направлен на продуктовые наборы для одиноких пожилых людей, многодетных семей и пострадавших от обстрелов. "Мы не просто доставляем еду, мы слушаем истории людей, разделяем их боль и даем понимание, что о них не забыли", – отмечают в команде Food for Ukraine. Именно этот подход делает Food for Ukraine не просто благотворительным проектом, а символом поддержки и человечности.

Благодаря совместной инициативе NOVUS и БФ "Твоя опора" более 1270 детей получили своевременное лечение. Проект собрал более 13,5 млн грн для финансирования закупки современного оборудования, которое помогает в лечении детей с пороками сердца в медицинских учреждениях. "Эта инициатива стала реальным путем к спасению детских жизней. Мы очень благодарны каждому, кто приобщается и поддерживает проект, ведь каждая купленная наклейка-сердце на кассе магазина – это шаг к изменению судьбы ребенка", – объясняет PR-руководитель компании Кристина Ивченко.

Также NOVUS активно поддерживает ВСУ, в частности через несколько ключевых инициатив:

"Соль Воля" – продажа культовой соледарской соли, которая принесла 7 млн грн на закупку FPV-дронов;

– продажа культовой соледарской соли, которая принесла 7 млн грн на закупку FPV-дронов; "1 гривня для 3-й ОШБр" – сбор средств через продажу товаров собственной марки NOVUS и кофе из кофемашины, которые сгенерировали 21 млн грн;

– сбор средств через продажу товаров собственной марки NOVUS и кофе из кофемашины, которые сгенерировали 21 млн грн; "Корзинка для ВСУ" – передача более 10 000 продуктовых наборов военным на передовую.

В 2024 году NOVUS уплатил более 2,5 млрд грн налогов, создавал рабочие места и поддерживал украинских производителей, составляющих более 70% ассортимента сети. "Мы понимаем, что каждая пачка соли или товар собственной марки – это вклад в защиту нашей страны. Как место, ежедневно посещаемое тысячами людей, мы чувствуем ответственность объединять их ради важных дел", – подчеркивает директор по маркетингу NOVUS Максим Белов.

NOVUS доказывает, что даже в самые сложные времена ответственный бизнес может стать движущей силой перемен, оставляя след человечности и надежды. Эти инициативы – доказательство того, что даже в самые тяжелые времена добро побеждает, а единство способно изменить мир.