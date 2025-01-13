Три проблемы Путина заставляют его идти к миру: интервью с генералом Маломужем

Несмотря на пропагандистские клише о непобедимости и силе российской оккупационной армии, это далеко не так. Ресурс врага истощается сразу по трем направлениям. Первый – личный состав. За период с начала полномасштабного вторжения противник де-факто потерял целую армию. Да, благодаря новым мобилизованным и контрактникам Кремлю удается поддерживать численность войска на приемлемом уровне, но качество этих бойцов не может сравниться с качеством тех, кто был уничтожен за почти три года большой войны. К проблеме кадров можно отнести и полную демотивированность путинских вояков.

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Второе направление – экономическое. Колоссальные затраты Москвы на военные нужды и санкции в сумме день за днем подтачивают потенциал страны-агрессора. Эффект мог бы быть намного более ощутимым, если бы мировое сообщество организовало катастрофическое снижение мировых цен на нефть. И, наконец, третье направление – ядерный шантаж главы Кремля Владимира Путина. Он ступил на тропу ядерной катастрофы, и этот факт объединяет против него правительства и страны, даже если до сих пор они не причисляли себя к союзникам Украины.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

– Представитель будущей администрации Дональда Трампа сделал заявление в отношении планов завершения войны в Украине. Кит Келлог, который в новой администрации займет пост спецпредставителя по вопросам Украины и России, заявил, что США хотят спасти суверенитет Украины и что Трамп будет пытаться найти решение по войне в течение ста дней со дня инаугурации. Но мы помним, как в свое время Трамп обещал решить вопрос за 24 часа. Насколько реалистично сделать это за сто дней?

– Сугубо военным путем остановить войну за сто дней очень мало реально. Тут необходима комплексная цельная программа. Мы по неофициальным каналам работаем с командой Трампа, с Британией, Европой, Китаем, Индией, Бразилией, Турцией в плане формирования новой модели мирового порядка, которая бы обеспечивала мир без войн.

В первую очередь, должна быть прекращена война в Украине, необходимо снять проблемы Ближнего Востока и других горячих точек. Без этого не будет стабильного мира. Но это стратегия.

Конкретика предусматривает конкретные планы по отдельным горячим точкам. Если говорить об Украине, то это подготовка ряда серьезных программ, которые будут базовыми для регулирования многих войн. Такие программы должны включать и аргументы Путину.

Опыт у переговорной группы огромный, контакты продолжаются, но такие вопросы не решаются просто. Мы кому-то позвоним, соберемся втроем… Так никогда ничего не решится. Для этого должна быть сформирована и глобальная программа в плане миропорядка, и конкретная по Украине по нашей инициативе и с нашим активным участием.

– Как может выглядеть такая программа?

– В первую очередь, необходимо определиться со стратегической целью. Наша цель – остановить военные действия и оставить за Россией контролируемые ею территории или все же выйти на соблюдение принципов международного права о суверенитете государства?

Кит Келлог – мой коллега. В свое время мы с ним как генералы обменялись жетонами спецназов. И он выбирает правильное направление – что необходимо определиться со стратегией сохранения и обеспечения суверенитета государства.

Но как это сделать? И тут многие и советники Трампа, и военные старой и новой команды не владеют ситуацией на глубинном уровне. Поэтому необходимо сформировать группу высокого уровня, которая будет владеть ситуацией и готовить предложения.

– Какие обязательные блоки должна включать такая программа?

– Прежде всего – это военная составляющая, активная поддержка Украины на поле боя новейшими средствами. Байден свою миссию выполнил, плюс в формате "Рамштайн" США вместе с другими союзниками дают последнюю партию вооружений и техники. Но у Трампа должны быть более мощные аргументы.

Да, у Байдена были ошибки, например, с Путиным. Но в случае, когда Россия продолжит агрессию, будет наступать дальше или пытаться оставить за собой – юридически или фактически – оккупированные территории, Трамп будет выходить с концепцией давления с применением силы. Не только за счет действий самих США, но и того, что будет предоставлено Украине. Например, не единицы или десятки тех же ATACMS или Storm Shadow, а тысячи.

Речь также идет о вооружениях пятого-шестого поколений, о новейших видах средств РЭБ, системах обнаружения всех типов ракет и их уничтожения в процесс подлета, о кассетных многоцелевых боеприпасах, о системах комплексного уничтожения дронов, десятков штук одновременно. То есть это новая технологическая война. И Трамп может показать Путину: мы даем перспективу Украине. В случае твоего отказа выйти с ее территории, хотя Крым будет рассматриваться отдельно, мы дадим Украине такие вооружения, что ты не просто не выиграешь, а просто будешь разбит. И показать, как это будет сделано, на протяжении ближайших недель.

А запасов, ресурсов у Пентагона колоссальное количество, тем более всех стран НАТО. В таком случае у Путина не будет перспектив диктовать свои условия, его ждет реальный проигрыш. Это один из критических факторов для Путина, который он будет вынужден принять. Но не только это.

Второй фактор – международный. Конечно, и Британия, и Европа, и Китай, Индия, Бразилия должны продемонстрировать свою позицию. Мы создаем новую модель безопасности, которая не допускает ядерной войны. Если страна начинает применять ядерные средства, тогда объединяются не только США и Европа, но и все страны мира в плане недопущения ядерной войны. Россия может выйти с территории Украины и стать участницей этого мирового порядка под гарантии безопасности – и для Украины, и для России, и для других стран-участниц.

Отдельно будет рассматриваться вопрос ответственности за совершенные преступления. Есть международные суды, и это будет. Но сейчас надо снять тему войны.

Третий фактор – экономический, нефтепродукты и газ. Вместе с арабскими государствами договариваемся о том, что, условно, на короткий период сажаем мировые цены на уровень 10 долларов за баррель. Это уже не санкции, которые Россия не чувствует. Здесь уже экономика РФ падает полностью, не поможет ни Китай, ни Индия. Конечно же, могут быть и другие санкции, но это реально работает.

Таким образом, союзникам Украины необходимо задействовать все сразу: и военную помощь, и технологическую, и экономическое воздействие на экономику России. Так выглядят условия выхода на новый мировой порядок. При этом у Путина остается шанс выйти из войны достойно. Он может сказать россиянам: я тоже участник спасения мира от хаоса ядерной катастрофы, и я пошел на уступки затем, чтобы спасти россиян, весь мир и человечество. Это аргумент, который воспримут абсолютно все.

– Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что у России в этой войне имеются не все козыри и преимущества, что она "не полностью доминирует в этом уравнении". По ее словам, даже если страна-агрессор получит желаемое, ей придется заплатить за это в будущем. Согласны ли вы с такой оценкой? Каковы, по вашему мнению, наиболее слабые стороны врага?

– Я полностью согласен с Остиным. Тем более, что и до этого заявления мы говорили на всех уровнях, и публично на международных площадках, и у нас на закрытых заседаниях, что ресурсы России исчерпываемые. Многие аналитики различных стран, разведки подтверждают это.

В России очень большой дефицит людей, тем более высокоэффективных. Около 3 миллионов интеллектуалов и активных россиян выехало из страны. Людей, готовых вести интенсивные боевые действия, не хватает. Сейчас набирают тех, кто есть, бросают на поле боя – это массовое уничтожение. За два месяца две армии практически идут на убой. И этот факт подтверждает тезис Остина о том, что ресурс России исчерпывается. РФ не может его возобновить, поэтому вынуждена обращаться к КНДР за солдатами и офицерами, за оружием и боеприпасами, к Ирану за "Шахедами", за ракетами и другими видами вооружений.

В период полномасштабного вторжения реально в боевом строю в российской армии насчитывалось 750 тысяч военнослужащих, мы уничтожили более 800 тысяч. То есть та армия, которая воевала, которая имела опыт – ее просто нет. Сейчас есть только либо остатки спецподразделений, либо мобилизованная или набранная по контракту армия.

Кроме того, российская армия не имеет мотивации для ведения войны. Часто идут из-под палки, особенно на поле боя. Пока вербуются, получают деньги – куда ни шло, но когда попадают в реальные боевые условия… Не даром используют заградотряды.

Помимо живой силы, у России есть экономические проблемы. Постепенно экономика разбалансируется и падает. Происходит мощнейшее падение рубля, дезориентация экономики, и искусственным путем этого падения уже не удержать.

И, наконец, важный фактор – то, что Путин вышел на тропу глобальной ядерной войны. И эта угроза объединяет против него многие государства, которые понуждают либо реально помогать Украине, либо готовиться к возможной войне и нацеливать свои ресурсы на Россию, где будет находиться источник ядерных ударов.

Я думаю, что Путин понимает эту глобальную угрозу и не готов погибнуть в пламени войны, он слишком ценит свою жизнь.

Мне кажется, две составляющие, которые дадут перспективы нашим войскам на фронте – это то, что Россия не сможет вести эффективную войну. Пример Курщины: нестандартная ситуация, новая стратегия – и противник проваливается. И так нужно действовать по всему фронту, там, где враг не ожидает. Для этого необходимы, прежде всего, огневые средства высшего класса, подготовленные спецподразделения и другие войска, которые имеют опыт. На 80% это должны быть люди, которые воевали на фронте.

Думаю, сейчас меняется стратегия Вооруженных сил, мы будем выходить на новые стратегические решения на фронте. И здесь важно объединиться со всеми силами мира, чтобы они понимали, куда мы вместе идем. Но Путин, понимая, что его ресурс ограничен, будет учитывать и это – в плане того, как выйти на мир, сохранив лицо. Я убежден, что фактор исчерпывающихся ресурсов будет одним из решающих.