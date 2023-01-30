Три ряда ''зубов дракона'' и укрытия: спутниковые фото зафиксировали, как оккупанты укрепляют аэродром в Бердянске

Военные государства-агрессора России продолжают укреплять аэродром во временно захваченном ими Бердянске в Запорожской области. Оккупанты, вероятно, готовят его к круговой обороне.

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Так, издание Defense Express опубликовало спутниковые кадры, сделанные Planet Labs, на которых видно, что россияне уже обустроили 15 км укреплений. Речь идет о траншеях, окопах и укрытиях для техники.

Кроме того, оккупанты обустроили три ряда так называемых "пирамидок Вагнера" или "зубов дракона".

Аэродром в Бердянске российские военные превращают в укрепрайон бешеными темпами, большая часть работ была сделана только за последние две недели. И это ввиду того, что аэродром расположен в тылу оккупированных территорий – более 100 км от линии фронта по состоянию на 30 января.

Кадры были сделаны 27 января, на них можно заметить 9 летательных аппаратов, из которых 8 вертолетов и один БПЛА типа "Форпост". Также на аэродроме замечена и активность наземного персонала и техники.

Кроме того, что оккупанты превратили аэропорт в собственную военную базу, они еще и создали из него полноценный узел обороны.

На спутниковых снимках красным цветом обозначены элементы основной линии обороны, синим – противотанковые конструкции, желтым – внутренний периметр обороны.

"Пирамидки Вагнера" устанавливаются в три ряда, по состоянию на 27 января 30% аэродрома уже были оцеплены ими.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Бердянске Запорожской области российские захватчики начали строить новую военную базу на аэродроме. На ней уже можно увидеть вертолеты оккупантов.

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