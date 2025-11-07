Три сценария для Покровска: что может ожидать город в ближайшее время и действительно ли ситуация критическая

Боевые действия в Покровске Донецкой области стали главной темой новостных лент, порождая целый ряд версий о том, что может случиться с городом в ближайшие дни. И каждый "маршал", имеющий доступ к социальным сетям, посчитал своим долгом высказать предположения о том, что следует делать Генштабу ВСУ. На фоне нескончаемых волн ИПсО, исходящих из России (от вброса про "окружение" города до полного его контроля) чего-чего, а рекомендаций экспертов местного и зарубежного разлива нам только и не хватало. Но что в действительности может ожидать Покровск?

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде чем рассмотреть три возможных сценария развития событий – позитивный, нейтральный и негативный, я сразу хочу отметить, что в городе события развиваются крайне динамично и порою то, о чем мы говорим с вами в этот момент времени, может быть уже неактуальным.

Приведу простейший пример. Некоторое время назад было озвучено количество инфильтровавшихся в Покровск российских оккупантов – 200 человек. На то время когда эта информация стала нестись по новостям, их количество уже было чуть более 150, поскольку в нескольких районах были проведены жесткие зачистки. Но к тому моменту, когда об успешной нейтрализации нескольких российских групп инфильтрации заговорили, в городе уже присутствовало около 300 оккупантов.

Другой яркий пример – это то, что по российским СМИ и даже некоторым украинским площадкам проходило сообщение о том, что РОВ контролируют центр города, но не прошло и недели как бойцы 425-го ОШП "Скала" зачистили здание городского совета.

Это всего пара примеров того, насколько непредсказуемо и динамично меняется ситуация в Покровске, поэтому никакая информация не может быть абсолютно достоверной. Кроме сценариев, которые могут ожидать в ближайшее время город.

Сценарий первый – позитивный

Он заключается в проведении успешных стабилизационных действий в северной и центральной части города, по линии трассы М-30 или ул. Защитников Украины.

Дело в том, что стабильными зонами контроля у российских оккупационных войск можно назвать Леонтовичи, приватный сектор вдоль ул. Привольная, микрорайоны Лазурный и Южный. Закрепление противника также фиксируется по ул. Анастасии Заславской и на руинах "Укрбуда", а также между улицами Волонтерская и Николая Лысенко в центре.

Остальная часть Покровска – это не зоны контроля, а именно инфильтрации российских ДРГ, задача которых рассредоточиваться как можно глубже и как можно больше по городу, стараясь даже избегать прямых боестолкновений.

Стабилизационные действия могут привести к тому, что у оккупантов будут ограниченные направления инфильтрации в город, находящиеся под огневым контролем Сил обороны Украины, а группы, оставшиеся в Покровске, будут планомерно и методично зачищаться.

Основной линией боестолкновения в Покровске будет рассматриваться М-30, но примечательно то, что несмотря на зоны контроля РОВ в районе Лазурного и Южного, там также сохраняется присутствие украинских подразделений. То есть, часть района, особенно прилегающая к улицам Юбилейная и Владимирская, контролируются противником, но глубже им закрепиться так и не удалось. А потому можно было бы для позитивного сценария также рассмотреть проведения зачисток южнее М-30, что вполне реально, но не стану слишком обнадеживать положительными перспективами.

Проведенный накануне рейд ГУР МО Украины позволил значительно улучшить положение покровского гарнизона на севере-западе, а подразделения ССО и СБУ проводят точечные операции по зачистке врага.

Главное – это не только то, что город не находится в окружении, но и то, что при всей тяжести ситуации и интенсивности боевых действий Покровск продолжает контролироваться СОУ, а призывы выводить войска, звучащие от великомудрых ораторов, следует давно уже идентифицировать как распространение панических настроений и откровенное предательство.

Сценарий второй – нейтральный

После высадки десанта ГУР МО Украины на северо-западе Покровска значительно улучшилась ситуация в районе промзоны, заводов "Електродвигун" и "Буддеталь". В свою очередь это позволило провести серию успешных зачисток в северной части города и Динаса.

Фактически, если рассматривать нейтральный сценарий, то при потере центральной части города опорным плацдармом могут оставаться северные районы – за железной дорогой.

Как бы это странно ни звучало, но железная дорога – это весьма непростая искусственная преграда для проведения штурмовых действий. А в Покровске это многоколейная ж/д – транспортный узел, что при достаточном огневом контроле позволит использовать эту преграду как долгосрочную ЛБС.

Кроме того это позволит сохранить физический контроль над трассой Н-32, она же улица Ивана Мазепы, играющей важную роль в обеспечении Мирнограда.

Таким образом нейтральный сценарий не подразумевает возвращения контроля СОУ над той или иной частью Покровска, но подразумевает сохранение контроля над северной частью города, а также обеспечения гарнизона Мирнограда, бои за который в полной мере еще даже не начались, но что неизбежно случится в ближайшее время.

Сценарий третий – негативный

Негативным сценарием является полная потеря контроля над городом. Скажу, что сейчас он маловероятен (как и ультимативный позитивный – там, где возвращается контроль СОУ даже над южной частью Покровска), но вероятность его в краткосрочной перспективе все же имеется.

Потеря контроля над Покровском – это фактически и падение Мирнограда, ведь без логистики Н-32 и Т-05-15 мирноградский гарнизон не сможет выстоять. И это самое прискорбное, ведь бои за Мирноград еще толком даже не начались. И если так произойдет, то город, который мог бы месяцами истощать противника, придется покинуть без серьезного боя.

Но после падения Покровска и Мирнограда для РОВ открываются возможности по расширению направлений и усилению уже имеющихся.

Во-первых, они в обязательном порядке усилят ряды 51-й ОВА, вполне возможно за счет подразделений 2-й ОВА, для давления на Добропольском направлении.

Во-вторых, будет оказана поддержка 8-й ОВА на Констянтиновском направлении и попытаются полностью закрыть вопрос с Клебан-Быкским водохранилищем.

В-третьих, может быть открыто новое направление – на Дружковку.

Это минимум тех негативных последствий, которые могут за собой потянуть потеря Покровска и Мирнограда. И несмотря на то, что за Покровском сформированы линии обороны, рубежи и укрепрайоны, куда эффективнее можно было бы тормозить и изматывать врага на окраинах города либо в городских условиях.

Вывод

На мой взгляд все вышеозвученные сценарии имеют полное право на реализацию в краткосрочной перспективе. Какие-то в большей степени, какие-то в меньшей.

Но факт неоспорим – при всей тяжести ситуации в Покровске она не представлять собой необратимый апокалиптический процесс. Окружения города нет, логистика находится под огневым контролем РОВ, но не физическим, а присутствие противника в городе не настолько критическое, чтобы говорить о потере контроля над Покровском и призывать выводить оттуда войска. Повторюсь, тот, кто призывает это делать в нынешней ситуации (что за собой повлечет автоматически и потерю Мирнограда) явно действует в интересах врага, распространяя панические настроения.

В Покровске одновременно присутствуют как ДРГ РОВ, так и подразделения СОУ, порою соседствующие поквартально. И украинская армия поступательно, но адаптируется к новой тактике малых групп инфильтрации оккупантов.

Покровск держит оборону уже более года и неоднократно срывал планы российского командования и дедлайны высшего российского руководства. Командование РОВ сконцентрировало на всем Покровском направлении более 150 тыс. личного состава. И тем не менее реализовать поставленные задачи в установленные сроки они до сих пор не могут.

В Покровске вполне может быть реализован сценарий Доброполья, когда 51-я ОВА попыталась реализовать глубокий прорыв, но своевременная реакция Сил обороны Украины привела к глубокому погружению этой армии на дно, вместе с ее командующим. Будем верить в то, что этому примеру последует и 2-я ОВА.