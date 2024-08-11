'Трое сбежали, восемь выжили, остальные 200-е': пленный российский срочник рассказал о событиях в Курской области. Видео

Пленный во время операции в Курской области российский срочник рассказал о значительных потерях своего взвода. Также он отметил "эффективность" спецподразделения "Ахмат" на этом участке, которые продолжают стрелять в воздух по воображаемому противнику.

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Соответствующее видео с российским срочником опубликовали в Telegram-канале разведывательного сообщества "InformNapalm". Похоже, что воины "Ахмата" продолжают создавать видимость боев и снимать псевдогероические видео, однако они не слишком настроены воевать по-настоящему.

"Трое сбежали, восемь выжили, другие 200-е", – рассказывает россиянин о потерях своего взвода.

"Было й два случая встречи с "Ахматом", ну первый трудно назвать встречей, они просто ехали мимо лесной полосы в Суджу и решили в лесополку просто пострелять. Там не было ничего, никаких предпосылок для этого. Там у нас снаряды были, пришлось взрываться, где-то час стоять в боевой готовности просто так. Командиру взвода было максимально одинаково, не было попыток установить связь", – рассказывает пленный.

Напомним, что недавно в сети появились кадры массовой сдачи в плен около 50 российских военных на Курском направлении. Эти пленные, вероятно, будут направлены в новый лагерь для военнопленных "Запад-4".

Ранее сообщалось, что в России изрядно запаниковали из-за операции в Курской области, где, как заявляют в Москве, с 6 августа якобы ведут боевые действия украинские военные. В частности, на пропагандистских шоу звучат заявления о том, что эти события являются "вторжением", а не "проникновением в область ДРГ", поскольку ВСУ якобы задействовали значительные силы и средства во время этих боев.

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