'Трое суток притворялся мертвым в окружении': украинский военный рассказал невероятную историю спасения собрата. Видео

Командир взвода 39-й отдельной бригады береговой обороны трое суток притворялся мертвым, находясь в окружении российских оккупантов. Несмотря на тяжелое ранение руки, он сумел выбраться и добраться до своих побратимов.

Как сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, об этом рассказал его близкий сослуживец. Защитник три дня считался пропавшим без вести, но чудом выжил и вернулся.

Военный три дня находился в окружении врага

Побратим рассказал, что командир взвода вместе с группой отправился на боевое задание, но попал в окружение врага.

"Мой командир взвода, очень близкий мой побратим, который также перевелся из 100-й бригады вместе со мной сюда... Он как командир взвода также взял людей, группу, и пошел на выполнение боевого задания. Он трое суток считался без вести пропавшим. Я думал, что он уже точно погиб. Там уже был противник. И на третьи сутки он пришел в себя и вышел. Вышел к проводникам. Как раз проводники были еще там", – вспомнил военный.

Как удалось выйти к своим

По его словам, командир был тяжело ранен в руку, но не истек кровью, хотя и не наложил турникет.

Во время выхода из окружения произошла опасная ситуация – свои едва не открыли огонь, приняв его за российского военного. В конце концов, командир дошел до стабилизационного пункта, где его встретил побратим.

"Там еще такая очень смешная ситуация была, что чуть наши его не пристрелили, потому что было холодно. Он был в седьмом левеле. У него было ранение руки, внутренней проекции. Я не знаю, как он не истек кровью, потому что турникет он не ставил. Поломал себе кость, получается, в этом месте, и вышел. Получается, как он выходил, пуховик был разорван и было такое красное с белым, и думали, что это был противник. Вышел обратно ко мне. Я его встретил уже на месте в стабпункте. И звонил жене, говорил, что жив", – рассказал военный о побратиме.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские воины провели успешные операции на Днепропетровщине. Наши защитники выбили российских оккупантов из четырех населенных пунктов – Сосновки, Хорошего, Новоселовки и Январского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!