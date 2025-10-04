Украинские воины зачистили от оккупантов четыре села на Днепропетровщине: что известно

Украинские воины провели успешные операции на Днепропетровщине. Наши защитники выбили российских оккупантов из четырех населенных пунктов – Сосновки, Хорошего, Новоселовки и Январского.

Об этом сообщает DeepState. Отмечается, что в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225-го отдельного штурмового полка осуществили зачистку трех из этих сел.

Еще одно село – Январское – освободили воины 141-й отдельной механизированной бригады. После проведения операций большинство позиций было передано другим механизированным подразделениям. На местности сейчас продолжаются стабилизационные мероприятия.

"В целях безопасности операции, о ее результатах на карте не сообщалось", – объяснили в DeepState.

В то же время ситуация на фронте остается сложной. Российские войска возобновили попытки штурма Новоселовки и Январского. Там снова фиксируется присутствие противника, однако украинские воины не дают врагу закрепиться.

Дополнительным вызовом стало ухудшение ситуации южнее, где из-за провала обороны дружественных сил украинские подразделения уже около недели удерживают позиции в полуокружении. Наши защитники отсекают авангард противника от подступов к Орестополю, сдерживая попытки оккупантов продвинуться дальше.

Напомним, село Вербовое в Запорожье находится под контролем украинских военных. Подразделения 110-й отдельной механизированной бригады ликвидировали диверсионную группу противника, которая проникла в населенный пункт, и полностью зачистили территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, в первый день осени стало известно о том, что украинские военные освободили еще один населенный пункт. Это поселок Новоэкономичное Донецкой области.

