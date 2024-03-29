Цель – 'ослепить' врага: защитники Украины уничтожили российский Муром-М на Запорожском направлении. Видео

Украинские воины продолжают наносить врагу потери и "ослеплять" оккупантов. Очередной комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" уничтожили пограничники и нацгвардейцы.

Поражено оборудование захватчиков, с помощью которого они отслеживали перемещение украинских воинов на Запорожском направлении. Видео уничтожения комплекса опубликовали в ГПСУ.

"Ослепить" врага: пограничники вместе с бойцами 23-й отдельной бригады НГУ "Хортица" обнаружили и уничтожили очередной комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М" на Запорожском направлении", – отмечено в описании к видео.

На опубликованных кадрах видно, как запущенный украинскими воинами FPV-дрон поражает вражеский комплекс. После этого на месте, где высилась мачта с установленным на ней "Муромом-М", поднимается мощный столб дыма.

Новые комплексы наблюдения "Муром-М" захватчики начали особенно активно использовать с марта текущего года. Эти устройства для дальнего визуального наблюдения способны автономно фиксировать живую силу и технику противника. Комплекс оснащен оптической камерой с хорошим зумом, различающей человека на расстоянии до 10 км, а также тепловизором, обнаруживающим автомобиль в 8 км и человека в 4 км.

Для максимального обзора комплексы устанавливают на башнях, элеваторах, высоких постройках или штатных мачтах.

Автоматические башни "Муром" установлены также на территории России. Стационарные версии "видят" на 15 км и следят за любыми перемещениями украинских сил рядом с границей. Они помогают россиянам корректировать артиллерийские обстрелы и сопровождают российские диверсионно-разведывательные группы.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте и потерях оккупантов.

Только за февраль-март (на 26 число) ВС РФ потеряли более 570 танков, около 1430 боевых бронированных машин, примерно 1680 артсистем и 64 системы ПВО. Кроме того, в течение 10 дней в феврале наши защитники сбили 13 самолетов противника, в том числе два стратегически важных самолета наблюдения и управления А50.

Однако несмотря на потери, захватчики продолжают наращивать усилия и имеют численное преимущество в личном составе, активизировали свою авиацию. Так что ситуация на передовой остается сложной, но, по словам главкома, контролируемой.