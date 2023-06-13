'Освободить все, в том числе Крым': в ОП высказались о контрнаступлении и спрогнозировали его сроки

В Офисе президента заявили, что украинские военные уже ведут "некоторые контрнаступательные действия" на фронте. В то же время там отметили, что для для освобождения всех захваченных российскими оккупантами городов может понадобится "много месяцев".

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Об этом сказал заместитель главы ОП Игорь Жовква в интервью CNN. Он считает, что не стоит ожидать быстрых результатов на передовой.

Также представитель президентской команды сказал, что основной целью украинского контрнаступления является освобождение всех оккупированных Россией городов и сел, в том числе и захваченного полуострова Крым.

"Конечная цель контрнаступательной кампании – отвоевать все территории, включая Крым", – сказал он.

Жовква добавил, что нынешнее наступление "вероятно, не будет последней контрнаступательной операцией", и подчеркнул, что для победы над российской агрессией Украине нужна помощь западных партнеров.

В частности украинской армии нужно больше артиллерии и боеприпасов.

Ранее о контрнаступлении ВСУ высказался президент Франции Эммануэль Макрон. Он сказал, что украинское контрнаступление продолжается уже много дней и ожидается, что оно будет продолжаться в течение следующих недель и месяцев.

Западная военная помощь поступает быстро, включая поставки для замены уничтоженной техники на поле боя. Это помогает Украине поддерживать боеспособность и эффективность своих вооруженных сил, заявил французский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас на фронте продолжаются жесткие бои, но украинские военные понемногу продвигаются вперед, а российские оккупанты несут огромные потери. Прочность воинов Сил обороны Украины дает результат, невзирая на не совсем благоприятную погоду.

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