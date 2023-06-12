'Бои жесткие, но наше движение есть': Зеленский поблагодарил воинов ВСУ за деоккупацию украинских территорий. Видео

Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас на фронте продолжаются жесткие бои, но украинские военные понемногу продвигаются вперед, а российские оккупанты несут огромные потери. Прочность воинов Сил обороны Украины дает результат, невзирая на не совсем благоприятную погоду.

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 474-го дня войны с Россией. Он поблагодарил всех бойцов, участвующих в боях и тех, кто поддерживает боевые бригады на соответствующих направлениях (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего генералы Сырский и Тарнавский доложили об уже имеющихся успехах и о том, в каких точках фронта воины нуждаются в усилении и какими действиями можно сломить больше российских позиций.

"Благодарю наших ребят за каждый украинский флаг, который сейчас возвращается на законное место в селах на только что оккупированной территории! Спасибо и за весомое пополнение нашего обменного фонда", – подчеркнул президент.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал об общей ситуации на передовой, а главы СБУ и МВД – о стабилизационных мерах на деоккупированной территории.

Зеленский отметил, что Украина продолжает активно работать с партнерами по поставкам вооружений и снарядов украинской армии.

Отдельно глава государства поблагодарил бойцов за Бахмут – на этом направлении защитники Украины увеличивают контроль.

Также на Ставке говорили о состоянии укрытий по всей стране, в частности, в Киеве.

"Результаты, мягко говоря, неутешительны. На пятницу будут подготовлены соответствующие проекты решений – и относительно тех, кто ответственен, и относительно обеспечения должного уровня защиты для наших людей во всех украинских городах", – отметил лидер.

Зеленский назвал три вещи, над которыми Украина продолжает работать: вооружение от союзников, привлечение большего количества мировых субъектов к реализации формулы мира и подготовка к Вильнюсскому саммиту.

В конце Зеленский сообщил, что присвоил звание Героя Украины подполковнику СБУ Василию Богачу, посмертно.

"За чрезвычайную личную храбрость, за неоднократное задержание и уничтожение вражеских диверсантов. За защиту Мариуполя и именно за такой героизм, именно такое самопожертвование, которые не оставляют никаких других вариантов для Украины и украинцев, кроме победы. Слава всем, кто борется ради Украины! Спасибо каждому и каждой, кто сейчас в бою, на боевых постах и на боевых задачах! Шаг за шагом двигаемся вперед! Верим в победу. Она будет!" – подытожил президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение прошлой недели Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупационных войск 90 квадратных километров наших территорий. Были деоккупированы семь населенных пунктов.

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