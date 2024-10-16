'Цель Путина – не только Украина': в МИД Германии заверили, что не сомневаются в поддержке Киева

Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет уничтожить не только Украину, но и мировой порядок, который базируется на международном праве и правилах. Поэтому Украина сегодня на поле боя защищает европейский порядок безопасности, и Берлин не должен колебаться в ее поддержке.

Видео дня

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел ФРГ Тобиас Линднер на конференции What Kind of Peace? Украина и США в Берлине. Его слова цитирует Укринформ.

Линднер назвал Россию "самой прямой угрозой для мира и безопасности на евроатлантическом пространстве".

По его словам, целью Владимира Путина является не только Украина, а европейская безопасность и мировой порядок. Именно это сейчас защищает Украина, поэтому поддержать ее в этой борьбе есть в интересах всего мирового сообщества.

Дипломат также прокомментировал оговорку против втягивания Германии в прямое противостояние с Россией. Он заявил, что этот вопрос давно не стоит – Германия уже привлечена.

"Кремлевская пропаганда, дезинформация, шпионство, фальшивые нарративы, постоянная эскалация – все это направлено не только против Украины, но и против помощи Киеву со стороны партнеров. Эти гибридные действия направлены на эрозию демократической системы и раскол также в немецком обществе", – заявил Линд. .

Он подчеркнул, что путинская Россия стремится восстановить сферу влияния, когда границы не определены четко. Такой мир на российских условиях не будет постоянным, подчеркнул замглавы МИД. Он назвал неприемлемыми требования Кремля по переговорам, которые означают только одно – капитуляцию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде и представил новый стратегический План победы, направленный на достижение решительных шагов в войне и дальнейшее развитие страны. Этот план является стратегией принуждения государства-агрессора России к справедливому завершению войны.