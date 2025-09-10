'Цель России – гражданские': в ВСУ рассказали, какую бомбу оккупанты сбросили на Яровую. Фото

Утром 9 сентября российская оккупационная армия совершила очередное зверское преступление против мирного населения в Донецкой области. По предварительным данным, путинские войска сбросили на поселок Яровая авиабомбу КАБ-250.

Целью российских террористов стали пенсионеры, получавшие государственные выплаты. Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

Подробности теракта

По информации украинских военных, жертвами теракта стали более 20 мирных жителей, еще десятки человек получили ранения разной степени тяжести.

В Сухопутных войсках ВСУ отметили, что россияне нанесли удар по поселку Яровая в Донецкой области корректируемой авиабомбой КАБ-250. Общая масса бомбы составляет 256 кг, из которых 91 кг – это масса осколочно-фугасного взрывчатого вещества.

В момент попадания бомбы на месте теракта находились гражданские, преимущественно пожилые люди, получавшие государственные выплаты. В Сухопутных войсках констатировали, что россияне не могли не знать, что именно в этом месте соберутся исключительно гражданские, поэтому оккупанты точной осознавали, по ком наносят удар.

"Их не остановило даже то, что целью стали беззащитные люди. РФ целенаправленно уничтожает украинцев. Ее цель – гражданские", – отметили военные.

Что предшествовало

В Нацполиции отметили, войска РФ сбросили управляемую авиабомбу прямо на людей в момент выдачи им пенсий. Сейчас известно о 24 погибших и 19 раненых. Правоохранители идентифицировали 20 погибших в результате российского авиаудара по Яровой, данные еще четырех человек уточняются. Для сбора доказательств военного преступления были созданы дополнительные следственно-оперативные группы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку оккупантов на поселок Яровая "откровенно зверским ударом". Украинский лидер призвал международных партнеров к "сильным действиям, чтобы Россия перестала нести смерть". По словам Зеленского, такие удары России не должны остаться без должной реакции мира.

