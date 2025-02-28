'Цель уничтожена': в Воздушных силах показали работу по российскому 'Шахеду' на юге. Видео

Украинские воины продолжают защищать украинские города и села от российских воздушных ударов. В частности, плодотворно отработала ПВО в ночь на 28 февраля на юге нашего государства.

Видео дня

По меньшей мере, один из вражеских "Шахедов" на юге уничтожили воины зенитной ракетной Херсонской бригады. Видео поражения дрона-камикадзе в украинском небе показали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"На видео – сбитие ударного БпЛА Shahed воинами зенитной ракетной Херсонской бригады на южном направлении", – говорится в сообщении.

На видео запечатлен российский "Шахед" в украинском небе. По нему метко попали украинские воины.

"Цель уничтожена!" – констатирует украинский воин после того, как подбитый "Шахед" стремительно начинает падать.

Напомним, всего минувшей ночью Россия запустила по Украине более двухсот дронов.

Силы ПВО сбили 107 целей, еще 97 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны, не неся за собой негативных последствий.

Однако совсем без разрушений ночная атака не миновала. От действий страны-агрессора пострадали Харьковщина, Сумщина, Николаевщина и Запорожье. Всего же ударные БПЛА врага силы ПВО сбивали над 13 областями Украины.

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