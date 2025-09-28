'Цели достигнуты': Минобороны РФ цинично 'оправдало' воздушную атаку на Украину и убийство мирных жителей

Министерство обороны России рассказало о результатах массированной террористической атаке по Украине в ночь на 28 сентября. Оккупанты цинично заявили, что обстреливали предприятия военно-промышленного комплекса и аэродромы.

Убив мирных жителей, в том числе, ребенка, россияне заявили, что "цели удара достигнуты". Об этом говорится в сводке минобороны РФ.

Циничная реакция оккупантов

По традиции после массированного обстрела гражданской инфраструктуры минобороны России спустя несколько часов отчиталось о результатах атаки. Террористическое ведомство заявило, что целью беспилотных летательных аппаратов, а также ракет воздушного и морского базирования стали "предприятия военно-промышленного комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, а также инфраструктура военных аэродромов".

После разрушения жилых многоэтажных домов, убийства мирных жителей, в частности, ребенка, террористы заявили, что "все назначенные объекты поражены и цели удара достигнуты".

Что предшествовало

Еще с вечера 27 сентября страна-агрессор Россия начала очередную воздушную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и беспилотники-имитаторы с ряда локаций. Позже РФ подняла стратегическую авиацию Ту-95МС, которые под утро запустили крылатые ракеты Х-101. Кроме того, ночью россияне поднимали в воздух МиГ-31К и запускали с них аэробаллистические ракеты "Кинжал".

С моря российские террористы обстреляли украинские города крылатыми ракетами "Калибр". Целью путинской армии, как и во время предыдущих обстрелов стали многоэтажные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, в том числе детский сад.

Напомним, в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар в здании Института кардиологии. Погибли два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, с ночи под вражескими ударами находилось Запорожье. В частности, утром по облцентру россияне ударили ракетами, одна из них попала в многоэтажку. Известно о более 20 пострадавших, среди них есть дети.

