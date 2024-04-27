Целью окупантов в Ивано-Франковской области стал объект критической инфраструктуры: произошел пожар. Фото

Ночью 27 апреля российские оккупанты нанесли очередной массовый ракетный удар по Украине. Под ударом врага в Ивано-Франковской области оказался объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Вражеский удар привел к повреждению здания.

В результате атаки также произошел пожар, охвативший более 200 квадратных метров. Спасатели из Прикарпатья быстро справились с огнем. Жертв и пострадавших не зафиксированы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 апреля враг применял ракеты разного типа, включая баллистику, под ударом оказались Днепропетровщина, Львовщина и Ивано-Франковская область. В течение двухчасового воздушного боя 21 ракета из 34 запущенных оккупантами была уничтожена силами ПВО.

Напомним, накануне, 26 апреля, россияне ударили по Харькову ракетами. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании возле медицинского учреждения. По предварительным данным, добавил он, обошлось без пострадавших.