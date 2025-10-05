Целью стали школа, детсад и церковь: появились кадры первых минут после атаки врага по Львовщине. Видео

В ночь на воскресенье, 5 октября, Россия устроила новую комбинированную атаку на Украину. Враг запускал ударные БПЛА типа "Шахед", крылатые и баллистические ракеты. Значительное количество вражеских средств воздушного нападения летели на запад Украины, прежде всего на Львов.

Целью террористов в регионе стали школа, детсад и церковь. В Патрульной полиции показали кадры первых минут после атаки врага по Львовщине. Отмечается, что разбор завалов в селе Лапаевка до сих пор продолжается.

"На видео с нагрудных бодикамер видно, как патрульные помогают людям выбраться из искореженных домов, отводят пострадавших к скорым и поддерживают их в первые минуты после удара", – говорится в сообщении.

В частности, полицейские также обеспечивают охрану мест попаданий и способствуют работе спасательных служб.

"Целью врага стали школа, детсад, церковь, жилые дома, больницы, а также гражданские промышленные объекты и объекты жизнеобеспечения. Враг ошибается, когда думает, что способен нас сломать – мы становимся только сильнее и сплоченнее", – отметили в Патрульной полиции.

Ранее первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий показал кадры первых минут после удара РФ по Запорожью. Он отметил, что в результате очередной комбинированной атаки повреждения получили частные и многоэтажные дома. Есть раненые и, к сожалению, погиб один человек.

Что предшествовало

Напомним, что в ночь на 5 октября российская армия нанесла массированный удар по Львовской области. В селе Лапаевка Львовского района вражеский объект попал в жилой дом. В результате взрыва погибли четыре человека, среди них 15-летняя школьница Анастасия Грицив.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!