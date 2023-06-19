Цена освобождения Пятихаток: на Хмельнитчине сотни людей пришли попрощаться с погибшим в бою воином. Фото

На войне погиб 27-летний украинский защитник Виктор Чулий, участвовавший в контрнаступательной операции Сил обороны в Запорожской области. Он помог приблизить деоккупацию села Пятихатки.

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Герой был младшим сержантом, командиром боевой машины, командиром горно-штурмового отделения. Об этом сообщила на странице в Facebook газета "Шепетівський вісник". "Цена освобождения Пятихаток от кремлевских шавок", – написали журналисты.

Воин пал в бою в районе этого населенного пункта 11 июня, с честью выполнив свой служебный долг.

Чулий жил в селе Крупец Шепетовского района Хмельницкой области. Его похоронили на родине 16 июня. Проститься с украинцем пришли сотни людей.

"Память о Герое навсегда останется в наших сердцах", – заявили авторы местного издания.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее стало известно, что в боях за Украину 13 и 16 июня погибли два морпеха из Ивано-Франковской области. Орест Фартушинский и Владимир Жданов приняли последний бой в Донецкой области.

– Спасая раненых побратимов, на Запорожье погиб боевой медик Алексей "Родео" Мазур из Винницкой области. Он защищал страну с 2015 года и даже после тяжелого ранения вернулся на фронт.

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