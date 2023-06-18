'Мы так хотели просто жить!' На Запорожье погиб военный инструктор и медик Алексей Мазур. Фото

Спасая раненых побратимов, на Запорожье погиб боевой медик Алексей "Родео" Мазур из Винницкой области. Он защищал Украину с 2015 года и даже после тяжелого ранения вернулся на фронт.

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Во время лечения в госпитале Алексей встретил любовь всей своей жизни и весной этого года женился, однако мечтам влюбленных о долгой жизни в мире и любви положила конец война. О гибели Героя сообщило Facebook-сообщество "Мой Липовец".

"Это известие холодом коснулось всех, кто знал этого доброго, светлого и искреннего молодого липовчанина Алексея Игоревича Мазура. В борьбе за Украину и за каждого из нас он погиб... Настоящий патриот Украины, ее Герой, Алексей Мазур, 11.03.1995 года, единственный сын у матери. Добровольцем встал на защиту Украины", – говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что Алексей с детства мечтал стать военным. Мечта сбылась, однако не так, как хотелось: униформу он надел после того, как Россия начала гибридную войну на Донбассе.

Боевой путь воина начался с 2015 года, когда он встал в ряды добровольческого батальона спецназначения "Святая Мария". Впоследствии Алексей прошел отбор в бригаду "Азов".

"Прошел конкурсный отбор в пограничный отряд оперативного реагирования "Дозор". Но хотел быть в гуще военных событий. Поэтому выбрал службу военным медиком, фельдшером отделения сбора и эвакуации раненых медицинской роты в бригаде спецназначения "АЗОВ"", - пишут "Липовец".

Учился Алексей по программе НАТО, в июле 2017 года получил сертификат по учебному курсу "Медик военного специального назначения".

Год назад Алексей получил серьезную травму ноги и контузию, однако после лечения снова вернулся на передовую с ограниченным статусом.

"После ранения и травм ноги мог остаться в тылу. Но выбрал службу, спасал раненых и был профессионалом по своему делу", – пишет "Мой Липовец".

Во время лечения в госпитале Алексей встретил всю свою жизнь. Через год после знакомства, весной 2023-го, влюбленные поженились. 15 марта их брак зарегистрировали, а уже 16-го молодая жена Илона и мама Алексея Людмила Михайловна провожали его на фронт.

Вместе молодожены тогда провели 5 дней: такой короткий отпуск получил воин по случаю женитьбы.

"Был инструктором, учил воинов тактической медицине, но, когда была необходимость, в составе бригады ехал за побратимами на поле боя. Трудно сказать, сколько раненых удалось Алексею вывезти из-под обстрелов, и очевидно, немало", - отметили земляки Героя.

8 июня около 20 часов вечера Алексей поехал эвакуировать раненых воинов на Запорожье. Вблизи села Малая Токмачка в медицинский автомобиль попал вражеский снаряд.

"Погибли два бойца сразу. Алексея удалось вытащить из авто, но полученное ранение было несовместимым с жизнью. "Спасал чужие жизни, а свою не уберег", – сквозь горькие слезы говорит бабушка, Надежда Денисовна", – рассказали журналисты издания " Липовецкие вести".

За достижение высокого уровня показателей в службе и боевой подготовке имел ряд знаков отличия и наград, среди них Награда Президента Украины „За участие в антитеррористической операции“ за защиту суверенитета и территориальной целостности Украины во время проведения антитеррористической операции, Награда Президента Украины „Ветеран войны“, нагрудный знак „За доблестную службу“ и другие.

"Добрый, оптимистичный, справедливый, ответственный, честный. Интересная и творческая личность, Воин Света, любящий сын, муж и заботливый внук… Он строил свои планы на будущее, вдыхал каждый миг жизни, мечтал, любил", – вспоминают о воине на его малой родине.

Алексей любил спорт, горы, животных. Его страницы в соцсетях были наполнены фотографиями из походов в горы, участия в марафонах, велопутешествий. Также он занимался боевым искусством джиу-джитсу.

"У тебя было большое доброе сердце, ты спасал людей и животных. Ты беспокоился обо мне, как никто другой. Мы строили так много планов, мы хотели просто спокойной жизни, мы много не просили. Ты заслуживал быть счастливым и я не могу смириться с тем , что тебя больше нет", – написала жена воина Илона на странице в соцсети.

12 июня бойца отпевали в Михайловском Златоверхом соборе. Проститься с Алексеем Мазуром пришли не только земляки, проживающие в Киеве, но и воины, которых он вытащил с поля боя, кому спас жизнь.

Похоронили Героя в родной Липовеччине. Ему навсегда останется 28 лет.

Напомним, ранее стало известно, что в боях за Украину погибли два морпеха из Ивано-Франковской области. Орест Фартушинский и Владимир Жданов приняли последний бой в Донецкой области.

Оресту накануне гибели исполнилось 25 лет. Он погиб 13 июня во время штурма вражеских позиций. Владимир же пал в бою 16 июня.