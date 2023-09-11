'Ценим немецкую поддержку'. Зеленский поблагодарил Бербок за новый пакет оборонной помощи. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 11 сентября, провел встречу с министершей иностранных дел Германии Анналеной Бербок, которая сегодня прибыла с визитом в Киев. Глава государства поблагодарил главу немецкого МИД за новый пакет оборонной помощи для Украины.

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Об этом сообщили в офисе президента. "Ценим чрезвычайно весомую немецкую поддержку для Украины. Особенно благодарны за новый пакет оборонной помощи для нашего государства и вообще действительно лидерский вклад в усиление противовоздушной обороны Украины", – отметил Зеленский.

Он положительно оценил момент, что Бербок начала свой визит в Украину с посещения одного из объектов энергетической инфраструктуры в Киевской области. В этом контексте президент отметил, что укрепление устойчивости энергетической сферы является одним из приоритетов для нашей страны в преддверии зимнего периода.

Во время переговоров Зеленский подробно остановился на неотложных потребностях сил обороны Украины на поле боя, а также укреплении украинского ПВО, в частности для защиты Юга Украины и "зернового коридора".

Президент отметил важность привлечения дополнительной помощи со стороны партнеров для усиления артиллерии наших защитников, в частности, благодаря системам калибра 155 мм и ракетам большой дальности.

Стороны также обменялись мнениями по европейской интеграции Украины и прогрессу, достигнутому нашим государством в выполнении рекомендаций Европейской комиссии по статусу кандидата на вступление в ЕС.

Кроме того, Зеленский акцентировал внимание на настроении Украины на тесное сотрудничество с Германией в подготовке к следующей международной Конференции по восстановлению нашей страны, которая состоится в Берлине летом 2024 года.

Напомним, министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок утром 11 сентября прибыла в Киев. Это уже ее четвёртый визит в украинскую столицу с начала полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бербок считает, что удары дронов по Москве, в которых Россия обвиняет Украину, не нарушают международное право. Это ведь РФ напала на Украину – и Киев имеет законное право защищаться.

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