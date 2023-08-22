'Россия нарушила устав ООН': Бербок объяснила, почему Украина имеет полное право наносить удары по российским объектам

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что удары дронов по Москве, в которых Россия обвиняет Украину, не нарушают международное право. Ведь это РФ напала на Украину, и она имеет законное право защищаться.

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Об этом Бербок заявила на совместной пресс-конференции с главой эстонского внешнеполитического ведомства Маргусом Тсахкной. Ее слова цитирует немецкая национальная служба новостей Tagesschau.

"Россия напала на Украину, нарушив Устав ООН, запрещающий применение силы, поэтому Украина имеет законное право защищать свою страну и свой народ", – заявила глава МИД Германии, отвечая на вопросы журналистов об атаках украинских беспилотников на российской территории.

Бербок подчеркнула, что Россия ежедневно совершает ракетные атаки на гражданские объекты в Украине и мирных жителей. Она подчеркнула, что Россия несет ответственность за происходящее в Украине.

"Россия непрерывно бомбит гражданские объекты в Украине: зернохранилища, больницы, церкви. А Украина защищает себя в рамках международного права", – сказала она.

Глава германского МИД добавила, что российские войска заминировали в Украине огромную территорию "размером примерно как западная Германия". По словам Анналены Бербок, Вооруженным силам Украины в первую очередь необходимы материальные средства и техника в рамках контрнаступления для преодоления российских минных полей, и сейчас Берлин вместе с союзниками обсуждает помощь Киеву в разминировании.

"Мы упорно работаем над этим", - подчеркнула Анналена Бербок, отвечая на вопрос, поставит ли Германия крылатые ракеты Taurus Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 22 августа Москву снова атаковали неизвестные БПЛА. Все аэропорты российской столицы закрывали вылеты и посадку.

11 августа закрыли небо над аэропортом "Внуково", действовал режим "Ковер". Также было закрыто воздушное пространство над аэропортом Калуги. Позже в российской столице, а также в Красногорске Московской области заявили о взрывах.

Разведка Британии заявила, что атаки участивших в последнее время на всей территории России беспилотников, в том числе и в ее столице Москве, имеют важное стратегическое значение. Ведь кремлевский диктатор Владимир Путин, наверное, был убежден, что его кровавая война в Украине не повлияет на россиян.

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