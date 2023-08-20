Является стратегически важным: разведка Британии указала на последствия атак на территорию РФ

Атаки беспилотников, участившиеся в последнее время на всей территории России, в том числе и в ее столице Москве, имеют важное стратегическое значение. Ведь кремлевский диктатор Владимир Путин наверняка был убежден, что его кровавая война в Украине не повлияет на россиян.

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Об этом говорится в сводке британской разведки, опубликованном в Twitter минобороны Великобритании. Там отметили, что кроме БПЛА все чаще поступают сообщения о ракетах SA-5 GAMMON, которые также наносят удары по территории РФ.

"Это 7,5-тонное 11-метровое оружие советских времен снято с вооружения Украины. Однако сейчас оно, вероятно, используется как баллистическая ракета для наземных целей", – объяснили разведчики.

Они отметили, что в связи со всеми "взрывными" событиями в России возросло давление на руководство Воздушно-космических сил России (ВКС). От него требуется улучшение противовоздушной обороны над западной частью России.

Местонахождение главнокомандующего ВКС генерала Сергея Суровикина до сих пор неизвестно. Поговаривают, что он был задержан в связи с мятежом ЧВК "Вагнер" в июне 2023 года. Поэтому особое давление из-за постоянных атак на территорию РФ, вероятно, ощутит на себе начальник штаба ВКС генерал-полковник Виктор Афзалов, считают в британской разведке.

Напомним, ночью 20 августа в российском городе Курск раздался мощный взрыв. В районе железнодорожного вокзала был заметен дым. Громкая ночь выдалась также в Московской области.

В минобороны РФ пожаловались на атаку дронов. В террористическом ведомстве заявили, что около 4 часов утра 20 августа была пресечена попытка осуществить атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и области. Захватчики как всегда заявили, что дрон "был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы" и потерпел крушение в безлюдном районе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ISW сообщили, что в результате атаки беспилотником российской авиабазы "Сольцы" в Новгородской области был поврежден, по крайней мере, один из стратегических бомбардировщиков страны-агрессора Ту-22М3. Это именно тот самолет, способный нести сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22, которыми РФ обстреливает украинские города;

– кроме того, в Ростовской области РФ пожаловались на атаку дронов, произошедшую утром 20 августа. Все три дроны якобы были удачно нейтрализованы русскими РЭБ.