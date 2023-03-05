Центр по расследованию преступлений агрессии РФ заработает летом в Гааге: что известно

Уже летом этого года в Гааге (Нидерланды) приступит к работе Международный центр по преследованию преступлений агрессии РФ. Он будет действовать на базе Евроюста – европейского агентства, сотрудничающего с судебными и полицейскими органами стран-членов ЕС.

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Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Facebook. Напомним, что именно этот орган инициировал создание Центра при поддержке Евроюста и Международного уголовного суда. Партнерами при этом выступили Литва, Польша, Латвия, Эстония, Словакия и Румыния.

"Во время конференции "United for Justice" во Львове генеральные прокуроры стран-членов совместной следственной группы (JIT) подписали приложение к Соглашению о создании JIT о начале работы на базе Евроюста Международного центра по расследованию преступлений агрессии", – сказано в сообщении.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин отметил, что открытие Центра – это еще один юридический шаг по пути к привлечению страны-агрессора РФ к ответственности. По его словам, наша страна сейчас ощущает поддержку и сплоченность международных партнеров, помогающих ей двигаться к цели.

Президент Евроюста Ладислав Хамран добавил, что создание этого Центра поможет обеспечить тесное сотрудничество между партнерами, и заверил, что Евроюст предоставит техническую помощь для начала его работы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ООН рассказали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину задокументированы тысячи случаев сексуального насилия со стороны оккупантов. Преступления были совершены как против женщин, так и против мужчин и детей.

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