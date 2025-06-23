"Циничная ложь": в ЦПД раскрыли, как РФ попыталась оправдать новый удар по гражданским украинцам. Фото и видео

В стране-агрессоре России в очередной раз пытаются снять с себя ответственность за убийства мирных жителей Киева и других городов Украины. После очередной комбинированной атаки в ночь на 23 июня пропагандисты взялись утверждать, якобы жилые дома – это "военные заводы", а попадали в них не российские ракеты и дроны.

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Еще одно преступление Кремля разоблачил Центр противодействия дезинформации при СНБО. Опубликованы скриншоты циничных постов в российских пабликах, где граждане государства-террориста радуются результатам массированного обстрела.

Так, сразу после очередного массированного удара ракетами и беспилотниками пропагандисты начали продвижение кремлевского нарратива. В частности, они утверждали, якобы все российские атаки осуществляются исключительно по военным целям, а попадание в жилые дома, которые привели к гибели людей, – это "результат работы украинской ПВО".

Подобные заявления являются циничной и откровенной ложью российской пропаганды, к которой Кремль прибегает каждый раз после террористических ударов по Украине. Он делает это, чтобы оправдать действия российских войск и пытается спровоцировать раскол между военными и гражданскими в Украине.

"Целенаправленные удары по мирным жителям – это военное преступление, ответственность за которое лежит исключительно на России", – отметили в ЦПД.

Из-за российской массированной атаки в ночь на 23 июня в Шевченковском районе Киева разрушен подъезд многоквартирного дома: шестеро гражданских погибли. Также зафиксированы последствия в других районах столицы. Известно о 22 пострадавших.

В городе Белая Церковь Киевской области враг нанес удар по жилой и медицинской инфраструктуре: один человек погиб, семеро пострадали.

"Кремль продолжает цинично врать о якобы "готовности к миру и переговорам", одновременно целенаправленно убивает мирных украинцев. Россия – страна-террорист", – добавили в ЦПД.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новую атаку РФ и указал на цинизм Кремля. Он отметил, что во время нее россияне в очередной раз применили по гражданской инфраструктуре Киева и области северокорейские баллистические ракеты.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российский диктатор Владимир Путин подтвердил ракетные и дроновые удары по мирным городам Украины в ночь на 17 июня. Однако он утверждал, якобы разрушенные жилые дома в Киеве и Одессе, под завалами которых погибли 30 человек, были "военными объектами".

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