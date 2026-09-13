"Циничное преступление": в Сумской области в результате удара со стороны РФ погиб водитель-энергетик, есть пострадавший

Страна-террорист не прекращает нападения на гражданское население в Украине. В воскресенье, 13 сентября, в Сумской области в результате удара со стороны РФ погиб водитель-энергетик. Еще один человек пострадал.

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Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров. Он рассказал, что работники РЭС выехали на ремонт поврежденной электросети в Конотопском районе. Враг атаковал автомобиль бригады.

"53-летний водитель-энергетик погиб. Искренние соболезнования родным. Еще один работник, 50-летний электромонтер, получил ранения. Его доставили в больницу, где медики оказывают необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Чиновник подчеркнул, что это очередное циничное преступление россиян, унесшее жизнь мирного человека.

"Враг продолжает сознательно наносить удары по людям, которые работают для обеспечения жизнедеятельности области", – прокомментировал печальную новость Олег Григоров.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 13 сентября, страна-агрессор Россия продолжила наносить удары по Украине дронами-камикадзе типа "Шахед". Значительная часть из них летела в сторону западных областей.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным СМИ, в результате вражеской атаки на границе Украины с Польшей вспыхнул пожар после удара по АЗС. В сети появились кадры с охваченной огнем заправкой и грузовиками.

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