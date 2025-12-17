'Цинизм и жестокость': Мерц раскритиковал ответ Путина на предложение рождественского перемирия

Канцлер Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал отказ Владимира Путина согласиться на рождественское перемирие в Украине. По его словам, реакция российского лидера является проявлением цинизма и жестокости.

Мерц подчеркнул, что Европа вместе с США и Украиной стремится к мирному урегулированию конфликта, которое учитывало бы безопасность Украины и всего континента. Такое заявление он сделал в среду.

В своей речи в Бундестаге перед саммитом ЕС канцлер отметил, что дипломатические усилия последних дней были максимально интенсивными, но ответ Путина на публичную просьбу о временном прекращении огня "не имеет равных по цинизму и жестокости".

Мерц подчеркнул, что длительный мир не может достигаться за счет Украины или безопасности Европы, и никаких односторонних территориальных уступок от Киева быть не должно.

Канцлер добавил, что Украина должна и в дальнейшем иметь возможность эффективно защищаться от новых российских нападений, для чего необходимы сильные Вооруженные силы и надежные гарантии безопасности от партнеров. По его убеждению, Берлинская встреча стала важным шагом вперед в этом вопросе.

Мерц также подчеркнул, что Германия вместе с союзниками готова внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины после прекращения огня, а конкретные шаги будут согласованы в ходе дипломатического процесса в ближайшие недели.

"Мы все знаем цену войны. Теперь мы говорим о цене мира. И к цене мира относится то, что Германия в кругу союзников также будет делать вклад в гарантии безопасности для будущей Украины после прекращения огня. О конкретном вкладе будет идти речь в соответствующее время, если ныне начатый дипломатический процесс в ближайшие недели не только продлится, а, возможно, и будет доведен до завершения", – сказал Мерц.

Фридрих Мерц выступает за установление "режима тишины" в Украине. Такое перемирие можно было бы устроить хотя бы во время Рождества – если у россиян еще осталась хоть какая-то человечность.

Как ранее писал OBOZ.UA, Фридрих Мерц также заявил, что послевоенный мир для Украины должен основываться на материальных и юридических гарантиях безопасности со стороны США и Европы. Союзники не должны допустить повторения ошибок Минских соглашений.

