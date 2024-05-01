'Циркон', 'Оникс', 'Калибр' и Х-69: в ГУР раскрыли запасы ракет в России и динамику их производства

В России в запасе есть десятки гиперзвуковых "Цирконов" и управляемых Х-69, а также сотни крылатых "Ониксов" и "Калибров". Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, сколько ориентировочно ракет осталось у страны-агрессорки.

Об этом говорится в ответе ГУР по запросу издания АрмияInform. В разведке также сообщили, с каким темпом враг производит эти ракеты.

Так, по состоянию на конец апреля 2024 г. на вооружении вооруженных сил Российской Федерации находятся около 40 единиц гиперзвуковых противокорабельных ракет 3М22 "Циркон". При этом темпы производства этих ракет – до 10 единиц в месяц.

Управляемых авиационных ракет Х-69 в России в запасах имеется 45 единиц. Их враг производит по 1-3 единицы в месяц.

Что касается крылатых ракет, то запасы окупантов этих снарядов значительно больше, а темпы производства быстрее.

В частности, крылатых ракет 3M55/3М55М "Оникс"/"Оникс-М" в России есть 400 единиц. Темпы производства – до 10 единиц в месяц.

Крылатых ракет 3М-14 "Калибр" у врага 270 единиц. Их Россия производит по 30-40 единиц в месяц.

Напомним, в течение апреля российские кафиры продолжили практику регулярных, системных одиночных ракетных ударов по Украине, а также периодических массированных – ограниченным боекомплектом, но комбинированного типа.

Основной компонентой одиночных ударов стали ракеты Х-59/69, а также 9М723/728 ОТРК "Искандер-М"/KN-23. Кроме того, после достаточно продолжительного перерыва оккупанты стали чаще применять КРМБ "Калибр".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия тестирует в Украине ракеты, полученные от Северной Кореи, равно как и иранские "Шахеды" перед тем, как их применили против Израиля. В ООН подтвердили факт российских обстрелов Харькова ракетами из КНДР.

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