Россия тестирует ракеты КНДР в Украине: Центр стратегических коммуникаций указал на важный нюанс

Россия тестирует в Украине ракеты, полученные от Северной Кореи, так же, как и иранские Шахеды перед тем, как их применили против Израиля. В ООН подтвердили факт российского обстрела Харькова ракетами из КНДР, и теперь Москва, которая в дальнейшем стремится пренебрегать собственными международными обязательствами, наложила вето на мандат группы экспертов по соблюдению санкций против Пхеньяна.

Об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций. В частности, там напомнили, что уполномоченные при ООН по соблюдению санкций против Северной Кореи подтвердили, что армия РФ 2 января 2024 года атаковала Харьков северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11.

Тем самым были подтверждены выводы украинских специалистов о ракете северокорейского происхождения.

"Ложь и лицемерие Москвы в который раз разоблачены на международном уровне", – заявили в Центре страгических коммуникаций.

В ведомстве добавили: поскольку КНДР находится под международными санкциями, установленными Совбезом ООН за систематическое запугивание соседей ракетными атаками, приобретение у нее ракет является грубым нарушением санкционного режима.

"Москва стремится и дальше пренебрегать собственными международными обязательствами, и чтобы скрыть факты – наложила вето на продление с мая мандата группы экспертов ООН, следившей за соблюдением санкций против КНДР. Ради возможности продолжать агрессию против Украины Россия готова сотрудничать с кем угодно, в ущерб глобальной безопасности и вопреки международному праву", – заявили в Центре страгических коммуникаций.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 2 января 2024 года РФ атаковала Украину 99 ракетами разного типа. Силы ПВО большинство целей уничтожили. Вследствие прилета по Харькову тогда погиб человек, несколько получили ранения.

Генпрокурор Андрей Костин рассказал, что результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают использование по Харькову ракет КНДР.

В марте в Госдепе США заявили, что РФ по меньшей мере десять раз использовала ракеты КНДР для атак по Украине. Также известно не менее чем о 10 тыс. контейнеров, вероятно, с товарами военного назначения, которые Северная Корея отправила в Россию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!