"Нас это очень беспокоит": в Госдепе США сказали, сколько раз Россия обстреливала Украину ракетами КНДР

Войска России минимум 10 раз использовали северокорейские ракеты для атак по Украине. Также известно о не менее 10 000 контейнерах, вероятно, с товарами военного назначения, которые КНДР отправила в РФ.

Об этом заявила сотрудница Государственного департамента США Чон Пак, которая занимается вопросами КНДР. Она прокомментировала ситуацию изданию "Голос Америки" 18 марта.

По словам чиновницы, Госдеп США озабочен сближением Северной Кореи и Российской Федерации, контрактами о продаже оружия между странами. Ведь с его помощью РФ "совершает незаконное жестокое нападение на Украину, убивает украинцев, разрушает украинскую инфраструктуру".

"Нас это очень беспокоит. Было не менее 10 случаев применения ракет КНДР на поле боя", – сказала Чон Пак. Также в Штатах обеспокоены тем, "что это значит для распространения оружия в будущем и как это усугубляет ситуацию".

Чон Пак отметила: Пхеньян не бесплатно снабжает Москву. "Почти… Наверное, есть вещи, которые КНДР хочет вместо этого. И мы озабочены тем, что может произойти на другой стороне", – сказала она. Представительница Госдепа объяснила: речь о том, чего может научиться Северная Корея после того, как ее оружие будет использовано в реальной войне, как это повлияет на ВПК страны.

Возможно, Пхеньян хочет получить от Москвы технологии для баллистических ракет, ракет "земля-воздух" или бронетехнику.

Как писал OBOZ.UA:

– Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что КНДР стала основным военным союзником России в ее агрессии против нашего государства.

– В The Times считают, что Северная Корея уже передала Российской Федерации 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, но половина боеприпасов может быть непригодной для стрельбы или по меньшей мере нуждается в тщательной проверке.

– В Южной Корее заявили, что предприятия КНДР, задействованные в производстве боеприпасов, работают на максимально возможной мощности, чтобы осуществлять поставки в РФ.

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