В ООН признали, что Россия обстреляла Харьков северокорейской баллистической ракетой: о какой атаке идет речь

Обломки от упавшей в Харькове 2 января 2024 года ракеты принадлежали северокорейской баллистической ракете серии Hwasong-11. Это нарушение эмбарго на поставку оружия из КНДР.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет наблюдателей ООН по санкциям для комитета Совета Безопасности. В своем 32-страничном отчете эксперты ООН, прибывшие в Украину в начале апреля, чтобы осмотреть обломки, пришли именно к такому выводу.

Северная Корея находится под санкциями ООН за баллистические ракеты и ядерную программу с 2006 года, и эти меры были усилены с годами. Три наблюдателя не нашли доказательств того, что ракета была изготовлена ​​Россией. Они "не могли самостоятельно определить, откуда была запущена ракета и кем".

"Информация о траектории, предоставленная украинскими властями, указывает на то, что ракета была запущена с территории Российской Федерации. Такое расположение, если бы ракета была под контролем российских сил, вероятно, означало бы закупку гражданами Российской Федерации", – написали эксперты в отчете от 25 апреля Комитета Совета Безопасности по санкциям в отношении Северной Кореи.

Они также добавили, что это было бы нарушением эмбарго на поставку оружия, наложенного на КНДР в 2006 году. Миссии России и Северной Кореи при ООН в Нью-Йорке не ответили на просьбу прокомментировать отчет наблюдателей за санкциями.

Миссии России и Северной Кореи при ООН в Нью-Йорке не ответили на просьбу прокомментировать отчет наблюдателей за санкциями.

США и другие обвинили КНДР в передаче оружия России для использования против Украины. И Москва, и Пхеньян отрицали обвинения, но в прошлом году пообещали углубить военные отношения.

На заседании Совета Безопасности ООН в феврале США обвинили Россию в по меньшей мере девяти запусках баллистических ракет против Украины, предоставленных КНДР. Наблюдатели ООН заявили, что баллистические ракеты серии Hwasong-11 были впервые публично опробованы Пхеньяном в 2019 году.

В прошлом месяце Россия наложила вето на ежегодное возобновление состава наблюдателей ООН за санкциями, известными как группа экспертов, наблюдавших в течение 15 лет за соблюдением санкций ООН в отношении Северной Кореи из-за ее ядерной программы и программы баллистических ракет. Следует отметить, что мандат текущей группы экспертов заканчивается во вторник, 1 мая 2024 года.

Через несколько дней после атаки 2 января прокуратура Харьковской области продемонстрировала СМИ фрагменты ракеты, заявив, что она отличается от российских образцов и "это может быть ракета, поставленная Северной Кореей".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным мониторинговых каналов, первые вхождения трех бортов Ту-95МС в Каспийский регион РФ фиксировались еще в 05:00 вторника, 2 апреля. Также сообщалось о взлете дополнительных девяти таких же самолетов с аэродрома "Энгельс". Через некоторое время из "Шайковки" вылетело четыре Ту-22М3. Отмечалось, что в воздухе находился 21 борт российских бомбардировщиков-ракетоносцев. Уже около 05:40 кафиры осуществили с Каспийского направления первые пуски ракет типа Х-101/555/55.

Кроме того, под обстрелом также находился Харьков. В обоих городах погибли 5 и пострадали по меньшей мере 130 человек. Как отметили в Воздушных силах ВСУ, страна-агрессор атаковала украинские города аэробалистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

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