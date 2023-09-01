Цивилизованному миру трудно представить: в канун Дня знаний Украина вернула 11 похищенных Россией детей. Фото и видео

За последнюю неделю, перед началом нового учебного года 1 сентября, Украина смогла вернуть домой 11 детей, похищенных Россией. Военные преступники Кремля незаконно вывезли из нашего государства десятки тысяч несовершеннолетних.

Видео дня

На сегодняшний день это уже 161 ребенок, которых удалось вернуть команде волонтеров, сообщил исполнительный директор БО Save Ukraine Николай Кулеба. Возвращение маленьких украинцев на родную землю, состоявшееся 26 августа, также прокомментировал в Telegram руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что власти продолжают работу по поиску похищенных детей и возвращению их домой (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Также руководитель ОП отметил, что, хотя государству удалось сохранить возможность для детей учиться в украинской школе, не все из них имеют такую возможность.

"Россияне похищают детей и заставляют их учиться в России, они убивают, уничтожают целые города... Цивилизованному миру трудно представить, что у маленьких представителей нашего народа враг ворует детство и ракетами пытается забрать будущее", – написал Ермак.

Он также сообщил страшную статистику ущерба для образовательной сферы, которую принесла полномасштабная война России:

– 3 750 украинских школ повреждены и полностью разрушены ракетами и бомбами оккупантов;

– 400 тысяч наших детей учатся в украинских школах, находясь за границей;

– десятки тысяч детей похищены россиянами.

В то же время Ермак отметил, что 12 394 школы в Украине функционируют. В них учится 3 623 169 детей.

"Наши дети сегодня слишком взрослые, хотя они должны иметь беззаботное детство. Украинские учителя – настоящие герои, потому что во время войны они сохраняют для детей целый мир – нашу школу. Но справедливость состоит в том, чтобы остановить геноцид", – убежден руководитель ОП.

Напомним, ранее Украине удалось вывезти с временно оккупированной россиянами территории Херсонской области 14-летнего парня. Раньше он проживал с бабушкой, однако она умерла. Оккупанты хотели оформить Ивана в детский дом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В России праздник первого звонка, День знаний, превратили в очередное "победобесие", в котором эксплуатируют детей. Школьников, которые часто еще не могут читать и писать, заставляют проявлять свою "патриотическую" позицию и восхвалять оккупантов.

– Россияне незаконно вывезли, по меньшей мере, 200 детей с временно оккупированной территории Запорожской области и передали в опеку российским гражданам. Кроме того, тысячи украинских детей вывозят в специальные лагеря, где им навязывают нарративы российской пропаганды и учат "правильно родину любить".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!