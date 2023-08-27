Оккупанты вывозят украинских детей в военные лагеря, чтобы научить правильно 'родину любить', – Федоров

Захватчики на временно оккупированных территориях продолжают совершать террор над украинскими детьми и вывозят их в Россию. По меньшей мере, 200 детей из Запорожской области были незаконно вывезены и переданы в опеку российским гражданам.

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Кроме того, тысячи украинских детей вывозят в специальные лагеря, где им навязывают нарративы российской пропаганды и учат "правильно родину любить". Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Тысячи детей вывозятся в так называемые лагеря, но это не те лагеря отдыха, к которым мы привыкли. Это лагеря, в которых наших детей учат руководить БПЛА, учат какой-то вымышленной истории. Даже гауляйтеры говорят, что причина вывоза детей – научить их" правильно родину любить", поэтому детям просто промывают мозг", – отметил Федоров.

Напомним, что ювенальные прокуроры по состоянию на утро 13 августа 2023 года подтвердили гибель 500 украинских детей из-за полномасштабного российского вторжения. Более 1097 г. несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.

Как писал OBOZREVATEL, российские оккупанты решили улучшить демографическую структуру своего государства за счет похищения людей из Украины. Особенно это касается детей, учитывая, что Москва имеет широкие планы прививания молодому поколению великороссийской шовинистической идеологии, учитывая, что взрослое население, уже сформировавшее свое мировоззрение, менее подвергается кремлевскому зомбированию.

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