ЦПД: РФ лжет о 'расстрелянной беременной' в Курской области и может готовить провокацию с химическим оружием

Россияне пытаются использовать ситуацию в Курской области для новых информационных атак против Украины. В частности, российская пропаганда начала активно распространять фейковые новости о "расстрелянной беременной женщине" и якобы планах Вооруженных Сил Украины применить запрещенное вооружение.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ). Россияне, вероятно, попытаются инсценировать или совершить на территории Курской области преступления, подобные тем, которые они сами совершили на оккупированных территориях Украины, чтобы обвинить в этом украинскую сторону.

"Россияне могут готовить провокацию с химическим оружием, поскольку сообщения о якобы использовании Украиной таких вооружений они распространяют именно сейчас", – заявил руководитель ЦПИ, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко.

Он подчеркнул, что Украина не применяет запрещенное вооружение, действует в соответствии с международными нормами и защищает гражданское население в Курской области от российских обстрелов.

"Впрочем, России нужны жертвы из числа их гражданских, чтобы обвинить Украину. Поэтому они готовы убить собственных людей, как это уже делала ФСБ руками ИГИЛ в "Крокус Сити Холл"", – добавил руководитель ЦПИ.

Он отметил, что из-за отсутствия реальных доказательств насилия, россияне сейчас сосредотачивают свое внимание на истории якобы "расстрелянной беременной женщины", используя ту же тактику, что и в 2014 году в начале вторжения в Донецкую и Луганскую области.

"Сейчас Россия привлекает креативные агентства и театральные студии, которые финансируются по закрытым статьям минобороны РФ для производства контента с якобы оккупированных Украиной территорий", – подчеркнул Коваленко.

Ранее ЦПД неоднократно фиксировал распространение фейковых видеоматериалов с якобы украинскими военными. К созданию таких видео была привлечена студия "Крылья", имеющая связи с Министерством обороны РФ.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Георгий Тихий сообщил, что Россия может прибегнуть к провокациям в Курской области, фабрикуя инциденты с нарушением международного права, чтобы обвинить в этих действиях Украину. В частности, могут быть провокации с переодеванием оккупантов в украинскую униформу и совершение ими преступлений.

Как сообщал OBOZ.UA, российские спецслужбы активизировали подрывную деятельность, направленную против Украины, в том числе организацию диверсий и поджогов внутри страны. Чаще всего для такой "работы" враг ищет исполнителей через интернет.

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