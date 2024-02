Турция и Китай разрабатывают переговорные платформы для урегулирования ситуации в Украине: ISW указал на риски

Судя по всему, Турция и Китай разрабатывают собственные переговорные платформы для "урегулирования ситуации в Украине". Кремль, скорее всего, воспользуется ими, чтобы продвигать свои давние нарративы по поводу переговоров и войны.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там напомнили, что Москва никоим образом не заинтересована в диалоге с Киевом.

Аналитики обратили внимание, что начиная со 2 марта спецпредставитель Китая по делам Евразии собирается посетить государства ЕС, Украину и Россию, чтобы провести раунд челночной дипломатии по политическому решению войны в Украине.

Ранее Россия ухватилась за подход Китая к расплывчатому политическому "мирному плану" для Украины, утверждая, якобы Пекин поддерживает военные усилия Кремля в отношении украинского государства.

А 28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган аналогичным образом заявил, мол, Анкара готова предоставить Москве и Киеву еще одну платформу для переговоров.

По мнению аналитиков, Россия попытается превратить эти предложенные платформы в оружие, чтобы продвигать идею о том, что Украина является стороной, отказывающейся от переговоров.

"Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и не заинтересован в прекращении войны на каких-либо условиях, кроме четко сформулированных Россией условий", – напомнили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в Китае войну в Украине называют "кризисом", который требует политического решения за столом переговоров. По мнению Пекина, только "история рассудит" тонкости этой ситуации, а также "то, что правильно, а что нет".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!