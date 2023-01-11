Турция передает Украине кассетные боеприпасы, изготовленные во времена "холодной войны" – Foreign Policy

В ноябре 2022 года Турция начала поставлять Украине кассетные боеприпасы. Несколько месяцев до этого Киев безуспешно просил администрацию президента США Джо Байдена предоставить ему этот вид вооружения.

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Об этом пишет Foreign Policy, ссылаясь на нынешних и бывших чиновников США и ЕС, знакомых с решением. Первые партии "улучшенных обычных боеприпасов двойного назначения" (DPICM) были изготовлены во времена холодной войны по соглашению о совместном производстве с США.

Кассетные бомбы являются мощным, однако противоречивым оружием, отмечает издание. Они предназначены для уничтожения танков путем разрыва на меньшие суббоеприпасы, которые могут оставаться на поле битвы годами, если не разорвутся сразу .

Каждый кассетный боеприпас разбрасывает около 88 бомб. В США, в соответствии с законодательством, действует запрет на их экспорт.

Поставки такого оружия, о чем Турция пыталась умалчивать, подчеркивает жесткую политику Анкары в течение всего масштабного вторжения РФ: поддерживая Вооруженные силы Украины ударными беспилотниками Bayraktar TB2, которые помогли остановить атаку на Киев, выступив посредником для ООН в соглашении по экспорту зерна и в то же время покупая российское оружие для себя и "вызывая гнев НАТО" в этом процессе.

Тем временем пока неясно, использовалось ли турецкое оружие "земля-земля" в боевых действия, пишет Foreign Policy.

"После того, как США отказали в доступе к кассетным боеприпасам, Турция была единственным местом, где Украина могла их получить. Это демонстрирует, что даже несмотря на то, что Турция в некоторых аспектах подыгрывала России, она стала действительно важной поддержкой Украины в военном плане", – рассказал неназванный источник.

Ни в посольстве Турции в Вашингтоне, ни в министерстве обороны Украины не ответили на запрос Foreign Policy о комментарии.

Однако поставка Анкарой кассетных боеприпасов демонстрирует, какую значительную роль играет Турция в поставках вооружения Украине, чтобы помешать России в критические этапы войны.

Беспилотники Bayraktar TB2 помогли остановить российские БТРы, приближавшиеся к Киеву в первые дни вторжения, и, как сообщается, помогли потопить российский крейсер "Москва", флагман Черноморского флота РФ.

Турецкие аналитики также считают, что Анкара непублично осуществляет передачу беспилотников с авиабазы Чорлу возле завода Bayraktar TB2, откуда доставляется оружие в Польшу и перемещается в Украину.

Хотя Турция не поделилась информацией о количестве кассетных боеприпасов в своих запасах, базирующаяся в Анкаре Mechanical and Chemical Industry Corporation производила как 155-мм кассетные боеприпасы (применяются во многих системах стран НАТО), так и 122-мм, привычные для советского, российского и украинского оружия.

Но этот шаг является своеобразным реверсом для Турции, поскольку она ранее пообещала, что не будет использовать кассетные боеприпасы. В письме, отправленном президенту Конвенции о кассетных боеприпасах в октябре 2021 года, Турция настаивала на том, что она не использовала, не производила, не импортировала и не передавала кассетные боеприпасы после 2005 года, с тех пор, как Конвенция была реализована, и не планировала делать это в будущем.

Тем не менее, сторонники предоставления США кассетных бомб Киеву заявляли, что это будет самым эффективным способом уничтожить не укрепленные и не прикрытые линии траншей армии РФ на открытой местности востока Украины. И эта потребность усугубляется, по словам источников, тем, что запасы фугасных артиллерийских снарядов в США уже иссякают.

"Каждым четвертым снарядом вы кого-нибудь убиваете. Я считаю, что DPICM покажет результат, возможно, в 20 раз лучший. Поэтому с каждым выстрелом у вас будет 10 мертвых оккупантов. Вы увидите эффективность и действенность DPICM, кроме того, это также повлияет на моральный дух россиян", – заявил Дэн Райс, президент организации по развитию руководящих кадров Thayer Leadership и советник главнокомандующего ВСУ.

Но несмотря на то, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в этом году столкнулся с борьбой за переизбрание, противоречивой из-за омраченной инфляцией экономики, во время войны России в Украине он придерживался последовательной политики, говорят эксперты.

Он действовал как экономический друг Кремля, одновременно объединяясь с другими черноморскими государствами и членами НАТО в военной борьбе против РФ. Несмотря на то, что Москва была разочарована турецкими военными поставками в Украину, Анкара одновременно расширила торговые связи с Россией, противодействуя усилиям США и других союзников по НАТО изолировать российскую экономику от мировых рынков. Также Турция приостановила попытки Финляндии и Швеции присоединиться к альянсу НАТО после вторжения РФ в Украину, что вызвало разочарование других союзников по НАТО.