Турция передала Украине сотни крупнокалиберных пулеметов – СМИ

Турецкий частный изготовитель оружия Canik якобы передал воинам Сил обороны Украины 600 крупнокалиберных пулеметов Canik M2, которые можно комбинировать с бронетехникой. Это вооружение предназначено, среди прочего, для борьбы с небольшими дронами.

Об этом 2 октября сообщило издание Middle East Eye с ссылкой на источники. В материале говорится, что с начала полномасштабного вторжения РФ, Турция якобы тайно передавала Киеву дроны, бронетехнику, ракеты с лазерной наводкой и защитное снаряжение.

Однако недавно Анкара начала передавать модели крупнокалиберных пулеметов Canik M2, которые могут использоваться как сухопутными войсками, так и сочетаться с бронетехникой.

"Турция поставляет Украине крупнокалиберные пулеметы и уже поставила более 600 единиц", – пишут журналисты.

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Один из источников издания сказал, что Украина уже подписала с компанией Canik несколько сделок. Второй собеседник отметил, что более 600 единиц этого вооружения уже доставлены в Украину для использования несколькими службами, в том числе военными и разведывательными.

"Соглашение предусматривает доставку гораздо большего количества грузов, чем 600, в ближайшие месяцы будет отправлено еще больше пулеметов", – добавил источник.

По словам эксперта, стоимость каждого пулемета оценивается в 15-20 тысяч долларов. В прошлом месяце оборонный блог Armourer Bench написал, что с апреля 2023 году в Украине были представлены две модели крупнокалиберных пулеметов М2 турецкого производства.

Модели пулеметов M2F поставили для борьбы с небольшими дронами, которые в последние месяцы все чаще используют российские оккупанты. По словам источника, пулеметы могут быть установлены на турецкие бронемашины BMC Kirpi, которые были поставлены в Украину в прошлом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, турецкая военная компания Baykar Makina не исключает возможности передачи Украине тяжелых ударных беспилотников Bayraktar Akinci. Наша страна пока первая, где турецкое правительство разрешило производить такие аппараты.

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