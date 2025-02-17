Туск заявил, что Польша не будет отправлять своих солдат в Украину, но поддержит страны, которые это сделают

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна не планирует отправлять своих военных в Украину, однако обещает поддерживать государства, которые смогут предоставить такие гарантии. Также Варшава продолжит поддерживать Украину финансово, гуманитарно и в военном плане.

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Такое заявление Туск сделал во время разговора с журналистами в аэропорту Окенце в Варшаве 17 февраля, перед вылетом в Париж на саммит европейских лидеров, передает rmf24.pl. "Мы не сможем эффективно помочь Украине, если немедленно не предпримем практических шагов относительно наших собственных оборонных возможностей", – сказал он.

По его словам, безопасность в Польше и Украине, "в этом регионе нужны и Европе, и США".

По словам Туска, в интересах Европы и США сотрудничать как можно более тесно, несмотря на разногласия и эмоции, которые могут сопровождать такое сотрудничество.

"Я говорю здесь о решениях, о финансировании, о логистике, о политических решениях, когда речь идет об обороноспособности Евросоюза и европейских стран", – подчеркнул он.

При этом Туск исключил возможность отправки польских военных на фронт в Украину.

"Мы не планируем отправлять польских солдат на территорию Украины, но будем поддерживать страны, которые будут готовы предоставить такие гарантии", – сказал премьер.

Он также подчеркнул, что Польша продолжит поддерживать Украину "организационно, в соответствии с нашими возможностями: финансово, гуманитарно и в плане военной помощи".

"Мы можем и должны играть позитивную роль. Под позитивной ролью я подразумеваю максимально тесное сотрудничество Польши, Украины – в вопросах войны и мира, с Евросоюзом, США и такими европейскими странами, как Великобритания и Норвегия", – заявил Туск.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон 17 февраля созвал европейских лидеров на срочный саммит в Париже 17 февраля, чтобы обсудить намерение США "исключить" Европу из переговорного процесса по войне в Украине.

На этой встрече также планируется обсудить перспективу членства в НАТО и гарантии безопасности для Украины.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 17 февраля заявил, что Лондон при необходимости готов разместить свои войска в Украине. По его словам, это может стать одной из гарантий безопасности для Украины по завершении войны с РФ.

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