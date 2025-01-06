'Она пыталась убежать от взрыва': в Киевской области российский дрон убил на остановке мать двухлетней девочки

В Киевской области российский дрон убил совсем юную маму Диану Мудрык. Она как раз рано утром ехала на работу, когда раздался взрыв. Девушка еще сутки боролась за жизнь в реанимации местной больницы, но, к сожалению, ее раны оказались несовместимые с жизнью. У нее остался муж и 2-летняя дочь Ева.

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"Мама, это правда"

Трагедия случилась в Василькове Киевской области. Примерно в 5 часов утра 3 января российский дрон взорвался на остановке, где ждала автобус 22-летняя Диана Мудрык. Девушка ехала на работу в магазин "Кулиничи". Она получила серьезное ранение в живот и буквально истекала кровью.

Диана еще смогла назвать номер телефона мамы прохожему, который нашел ее всю в крови.

"Было около 5:30 утра, раздался звонок на мой мобильный с незнакомого номера. Я ответила, в трубке был мужской голос. Он уточнил: "Вы мама Дианы? Наталья?" Мужчина сказал, что тут ваша дочь лежит, у нее сильное кровотечение, и мне нужно туда приехать. Для меня это было шоком, я не могла поверить и еще переспросила: "Это правда?" Потом уточнила, в сознании ли Диана, и попросила дать ей трубку. Он поднес к ней телефон, и я услышала слабый голос дочери: "Мама, это правда". Это последние слова, которые я от нее услышала. Дальше все было как в тумане", – со слезами рассказывает Наталья Левчишин.

Когда женщина приехала на место, где был взрыв, там все было уже оцеплено, а дочь увезли в больницу. Врачи боролись за ее жизнь, проводили операцию. Нужна была кровь, родные просили тех, кто может, прийти и сдать кровь.

"Наверное, она пыталась убежать от взрыва, потому что ее нашли возле здания старой мойки неподалеку от остановки. Но все равно оказалась в центре этого удара", – говорит мама девушки.

Врачи пустили маму в реанимацию увидеть дочь. Говорить Диана уже не могла, только кивала головой. Наталья видела состояние дочери и сказала ей, чтобы она не переживала за маленькую Еву.

"Мы все сделаем, чтобы Еве было хорошо, не переживай за нее, сказала я ей. Диана кивала головой", – вспоминает Наталья.

Хотела работать в области программирования

4 января, на следующий день после взрыва, Диана скончалась. Ее похоронили 5 января в родном селе Диброва Фастовского района Киевской области, где она родилась и выросла. У Дианы есть еще старший брат и младшая сестра.

Девушка закончила 9 классов Калиновской школы №1, а потом пошла учиться в Киевский колледж "Синергия". Училась на оператора обработки данных и программного обеспечения. Мечтала продолжать учебу и хотела работать в области программирования.

Там же она встретила и своего будущего мужа Андрея Мудрыка, парень получал специальность электрика. Молодые люди поженились, потом у них родилась дочь Ева. Скоро девочке должно исполниться три годика.

Сейчас она живет с папой. Все родные настроены помогать растить малышку, которая уже никогда не увидит свою маму.