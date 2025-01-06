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"Она пыталась убежать от взрыва": в Киевской области российский дрон убил на остановке мать двухлетней девочки

Марина Петик
War
3 минуты
507
'Она пыталась убежать от взрыва': в Киевской области российский дрон убил на остановке мать двухлетней девочки

В Киевской области российский дрон убил совсем юную маму Диану Мудрык. Она как раз рано утром ехала на работу, когда раздался взрыв. Девушка еще сутки боролась за жизнь в реанимации местной больницы, но, к сожалению, ее раны оказались несовместимые с жизнью. У нее остался муж и 2-летняя дочь Ева.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

"Мама, это правда"

Трагедия случилась в Василькове Киевской области. Примерно в 5 часов утра 3 января российский дрон взорвался на остановке, где ждала автобус 22-летняя Диана Мудрык. Девушка ехала на работу в магазин "Кулиничи". Она получила серьезное ранение в живот и буквально истекала кровью.

Диана еще смогла назвать номер телефона мамы прохожему, который нашел ее всю в крови.

"Она пыталась убежать от взрыва": в Киевской области российский дрон убил на остановке мать двухлетней девочки

"Было около 5:30 утра, раздался звонок на мой мобильный с незнакомого номера. Я ответила, в трубке был мужской голос. Он уточнил: "Вы мама Дианы? Наталья?" Мужчина сказал, что тут ваша дочь лежит, у нее сильное кровотечение, и мне нужно туда приехать. Для меня это было шоком, я не могла поверить и еще переспросила: "Это правда?" Потом уточнила, в сознании ли Диана, и попросила дать ей трубку. Он поднес к ней телефон, и я услышала слабый голос дочери: "Мама, это правда". Это последние слова, которые я от нее услышала. Дальше все было как в тумане", – со слезами рассказывает Наталья Левчишин.

Когда женщина приехала на место, где был взрыв, там все было уже оцеплено, а дочь увезли в больницу. Врачи боролись за ее жизнь, проводили операцию. Нужна была кровь, родные просили тех, кто может, прийти и сдать кровь.

"Она пыталась убежать от взрыва": в Киевской области российский дрон убил на остановке мать двухлетней девочки

"Наверное, она пыталась убежать от взрыва, потому что ее нашли возле здания старой мойки неподалеку от остановки. Но все равно оказалась в центре этого удара", – говорит мама девушки.

Врачи пустили маму в реанимацию увидеть дочь. Говорить Диана уже не могла, только кивала головой. Наталья видела состояние дочери и сказала ей, чтобы она не переживала за маленькую Еву.

"Мы все сделаем, чтобы Еве было хорошо, не переживай за нее, сказала я ей. Диана кивала головой", – вспоминает Наталья.

"Она пыталась убежать от взрыва": в Киевской области российский дрон убил на остановке мать двухлетней девочки

Хотела работать в области программирования

4 января, на следующий день после взрыва, Диана скончалась. Ее похоронили 5 января в родном селе Диброва Фастовского района Киевской области, где она родилась и выросла. У Дианы есть еще старший брат и младшая сестра.

Девушка закончила 9 классов Калиновской школы №1, а потом пошла учиться в Киевский колледж "Синергия". Училась на оператора обработки данных и программного обеспечения. Мечтала продолжать учебу и хотела работать в области программирования.

"Она пыталась убежать от взрыва": в Киевской области российский дрон убил на остановке мать двухлетней девочки
"Она пыталась убежать от взрыва": в Киевской области российский дрон убил на остановке мать двухлетней девочки
"Она пыталась убежать от взрыва": в Киевской области российский дрон убил на остановке мать двухлетней девочки

Там же она встретила и своего будущего мужа Андрея Мудрыка, парень получал специальность электрика. Молодые люди поженились, потом у них родилась дочь Ева. Скоро девочке должно исполниться три годика.

Сейчас она живет с папой. Все родные настроены помогать растить малышку, которая уже никогда не увидит свою маму.