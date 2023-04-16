'Творим победу сами': Зеленский показал, что делают воины ВСУ на Пасху. Фото

Украина уже второй год празднует Пасху в условиях полномасштабной войны с Россией. В прошлом году пасхальные праздники украинцы встречали в надежде на то, что Украине удастся выстоять перед российской агрессией.

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Сегодня украинский народ возносит молитвы за победу над агрессором, а Силы обороны Украины ежедневно творят эту победу. О подвиге украинских воинов, а также о том, как проходит Пасха на фронте, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"В этот день год назад все мы молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня – чтобы Украина победила. Мы не только ждем и просим, а одерживаем и творим эту победу сами. 417 дней", – отметил глава государства.

Он также опубликовал фотографии, на которых видно, как встречают Пасху украинские воины. И в будни, и в праздники они стоят стеной на пути врага и делают все, чтобы сине-желтый флаг Украины развевался над всеми украинскими городами и селами.

И даже в самых горячих точках фронта в этот светлый христианский праздник наши воины находят возможность поздравить тех, кого любят и услышать голоса самых родных – чтобы потом с еще большим рвением освобождать от оккупантов украинскую землю.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что 12-я бригада армейской авиации ВСУ оригинально поздравила украинцев с Пасхой. Фотографии с необычной пасхальной "корзиной" дарят украинцам надежду, а врагам прочат плохие новости.

Также сообщалось, что украинские топ-чиновники и силовики поздравили украинцев с Пасхой.