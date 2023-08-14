'Тянет на международный скандал': появились новые подробности провокации России касательно турецкого судна и заявление МИД Украины

Российская оккупационная армия открыла огонь по гражданскому сухогрузу "Сукра Окан" в турецких территориальных водах. Примечательно что курс в сторону Турции судно сменило по рекомендации турецкого радиоэфира.

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В то же время моряки не могли предположить, что россияне полезут досматривать судно в территориальных водах одной из стран НАТО. Об этом сообщает Международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Члены экипажа танкера Olvia объяснили, что досмотр россиянами судна "Сукра Окан" происходило уже в территориальных водах Турции и потому из танкера Olvia этого не увидели. Кроме того, моряки не могли предположить, что оккупанты будут досматривать гражданское судно в территориальных водах страны НАТО.

В то же время моряки подчеркнули, что им не понятна реакция Турции. Если досмотр судна "Сукра Окан" происходил в турецких территориальных водах, то этот инцидент можно расценивать, как международный скандал.

В то же время Министерство иностранных дел Украины решительно осудило провокативные действия РФ в Черном море. В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что россияне грубо нарушили Устав ООН, Конвенцию ООН по морскому праву и другие нормы международного права.

"Такие действия стали очередным примером целенаправленной политики России по созданию угроз свободе навигации и безопасности торгового мореходства в Черном море", – заявили в МИД Украины.

Кроме того, в МИД призвали международное сообщество принять решительные меры по предотвращению действий страны-агрессора, препятствующих мирному прохождению судов в Черном море. В ведомстве отметили, что РФ должна быть лишена возможности блокировать международные маршруты в Черном море, в том числе в украинские морские порты.

Согласно информации MarineTraffic, по состоянию на 13:50 14 августа судно "Сукра Окан" находится вблизи Румынии. Оно направляется из греческого города Халкида в румынский порт Сулина.

Напомним, в России заявили, что 13 августа атаковали гражданский сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау в Черном море. Судно следовало в украинский порт Измаил. Оккупанты якобы открыли по сухогрузу огонь из автоматического стрелкового оружия и задействовали вертолет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля в сети появилось аудио с угрозами российского корабля гражданскому судну в Черном море. Оккупанты по рации требовали, чтобы капитан корабля ответил, что именно перевозит и под каким флагом он идет, а также "предупреждали", что движение к украинским портам государством-агрессором "запрещено".