"Я вас предупреждаю": российский корабль угрожал гражданскому судну в Черном море. Аудио

Российские военные в Черном море угрожали гражданскому кораблю "втягиванием в войну" в Украине. В ВМС страны-агрессора предупредили, что проход в украинские порты "запрещен".

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Соответствующую запись обнародовала в пятницу, 28 июля, Государственная пограничная служба Украины в Facebook. Оккупанты по рации требовали, чтобы капитан корабля ответил, что именно перевозит и под каким флагом он идет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Также россияне спрашивали, есть ли на борту оружие. После этого они "для информации" объявили, что передвижение к портам Украины "запрещено".

Военный корабль РФ пригрозил, что перевозка любого груза кораблями в Украину "считается российской стороной потенциальной транспортировкой военного груза".

"Страна, под флагом которой идет судно, будет считаться втянутой в "конфликт" в Украине", – заявили преступники.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отметил в Telegram, что тем самым Россия нарушила все нормы международного морского права. Так действуют только террористы.

"Действенный инструмент против терроризма – сила. Международное сообщество должно осудить действия россиян. Требуется системная позиция", – написал он.

Ранее в МО Украины предупреждали, что Россия после выхода из зерновой сделки намерена блокировать районы Черного моря. Оккупанты готовили для этого свои корабли и авиацию. В Британии также предостерегли, что агрессор может перехватывать идущие в Украину торговые суда.

Международная морская организация призывала Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море.

Как писал OBOZREVATEL:

– Британская разведка заявила, что выход Москвы из зерновой сделки ударит по продовольственной безопасности стран Африки.

– В Государственном департаменте США считают, что обещания диктатора Владимира Путина о "бесплатном зерне" для нескольких африканских стран не спасут ситуацию.

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